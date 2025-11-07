Hasiči odhalili nedostatky téměř poloviny kontrolovaných odpadových zařízení
Kontroly se týkají 83 zařízení, hasiči je však ještě musí všechny vyhodnotit. "Kontroly ještě musíme uzavřít a vyhodnotit, u 45 z nich se zatím dělají správní úkony. Zatím nedostatky evidujeme u 36 ze 79 námi provedených kontrol, a zjistili jsme v nich 168 konkrétních pochybení," uvedli hasiči.
Nejčastěji podle nich chyběla dokumentace požární ochrany, hasicí přístroje a nedělaly se pravidelné kontroly provozuschopnosti bezpečnostních zařízení. Provozovatelé také často nedodržují odstupové vzdálenosti skládky od okolních objektů. "Zjistili jsme také případy, kdy na střeše budovy byla instalovaná fotovoltaická elektrárna, ale provozovatel ji nezahrnul do požárně bezpečnostní dokumentace objektu," sdělil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.
V některých případech již hasiči udělili pokuty, a sice u 11 zařízení v celkové výši 96 000 korun. "Všechny správní úkony ale ještě zdaleka nejsou uzavřené, takže se dá očekávat, že počet sankcí a jejich objem ještě vzroste," uvedl sbor.
Do kontrol se zapojila ČIŽP a v 50 případech nebylo zjištěno porušení zákonných předpisů při nakládání s odpady. "Ve zbývajících případech probíhá dokončování kontrol a vyhodnocování konkrétních porušení zákonných požadavků," píše se v tiskové zprávě. ČIŽP dosud v souvislosti s kontrolní akcí zahájila čtyři přestupková řízení a uložila tři pravomocné pokuty. Počty sankcí však, podobně jako u Hasičského záchranného sboru ČR, zatím nejsou finální.
"Cílem této kontrolní akce nebylo primárně sankcionovat, ale přimět provozovatele, aby rizika omezili a zavedli účinná preventivní opatření," uvedl Vlček. Požáry zařízení nakládajících s odpady patří dlouhodobě k nejnáročnějším typům zásahů hasičů. Loni hasiči vyjížděli k 499 hořícím skládkám odpadů, letos do konce července bylo výjezdů 328. Požáry skládek mají negativní dopady na ovzduší, zdraví lidí a podzemní vody.
