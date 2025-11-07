https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hasici-odhalili-nedostatky-temer-poloviny-kontrolovanych-odpadovych-zarizeni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hasiči odhalili nedostatky téměř poloviny kontrolovaných odpadových zařízení

7.11.2025 16:05 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | rostislavkral / Depositphotos
Hasiči dokončují kontroly 83 zařízení, která nakládají s odpady, u 36 zatím zaznamenali nedostatky. Udělili 11 pokut v celkové výši 96 000 korun, jejich počet ještě pravděpodobně vzroste. Cílem kontrol je zhodnocení preventivní požární bezpečnosti s cílem předejít možnému vzniku požáru skládek. Do kontrol se zapojila i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).
 
Hasiči zahájili kontroly 21. července. Zaměřili se zejména na zařízení, která ve velkém objemu nakládají s hořlavými materiály, jako je elektroodpad, pneumatiky, papír, nebezpečné odpady či plasty a zkontrolovali také provozy, kde už v minulosti hořelo.

Kontroly se týkají 83 zařízení, hasiči je však ještě musí všechny vyhodnotit. "Kontroly ještě musíme uzavřít a vyhodnotit, u 45 z nich se zatím dělají správní úkony. Zatím nedostatky evidujeme u 36 ze 79 námi provedených kontrol, a zjistili jsme v nich 168 konkrétních pochybení," uvedli hasiči.

Nejčastěji podle nich chyběla dokumentace požární ochrany, hasicí přístroje a nedělaly se pravidelné kontroly provozuschopnosti bezpečnostních zařízení. Provozovatelé také často nedodržují odstupové vzdálenosti skládky od okolních objektů. "Zjistili jsme také případy, kdy na střeše budovy byla instalovaná fotovoltaická elektrárna, ale provozovatel ji nezahrnul do požárně bezpečnostní dokumentace objektu," sdělil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.

V některých případech již hasiči udělili pokuty, a sice u 11 zařízení v celkové výši 96 000 korun. "Všechny správní úkony ale ještě zdaleka nejsou uzavřené, takže se dá očekávat, že počet sankcí a jejich objem ještě vzroste," uvedl sbor.

Do kontrol se zapojila ČIŽP a v 50 případech nebylo zjištěno porušení zákonných předpisů při nakládání s odpady. "Ve zbývajících případech probíhá dokončování kontrol a vyhodnocování konkrétních porušení zákonných požadavků," píše se v tiskové zprávě. ČIŽP dosud v souvislosti s kontrolní akcí zahájila čtyři přestupková řízení a uložila tři pravomocné pokuty. Počty sankcí však, podobně jako u Hasičského záchranného sboru ČR, zatím nejsou finální.

"Cílem této kontrolní akce nebylo primárně sankcionovat, ale přimět provozovatele, aby rizika omezili a zavedli účinná preventivní opatření," uvedl Vlček. Požáry zařízení nakládajících s odpady patří dlouhodobě k nejnáročnějším typům zásahů hasičů. Loni hasiči vyjížděli k 499 hořícím skládkám odpadů, letos do konce července bylo výjezdů 328. Požáry skládek mají negativní dopady na ovzduší, zdraví lidí a podzemní vody.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Bagr pracující na skládce Foto: Depositphotos Krajský soud v Praze zamítl stížnost na referendum o čáslavské skládce Popelnice na chodníku Foto: Depositphotos Města v Ústeckém kraji evidují milionové dluhy za svoz odpadu, poplatky nezvýší Bagr nakládá odpad Foto: svyatoslavlipik Depositphotos SZ a e15: Česká a slovenská pobočka odpadové firmy Marius Pedersen je na prodej

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist