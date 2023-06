Hasiči otestovali vak na hasební vodu, bude umístěn v národním parku České Švýcarsko

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hasiči v Děčíně dnes ráno otestovali vak na hasební vodu, který bude do konce měsíce umístěn v národním parku České Švýcarsko. Do speciálního vaku vyrobeného podle požadavků hasičů se vejde 50 000 litrů vody. V parku, který loni zasáhl nejrozsáhlejší požár v ČR, budou letos umístěny ještě další dva, řekl jednatel firmy Vaky Jabor Lukáš Jabor.

"Bylo to udělané tak na míru, aby jak napouštění, tak především přepouštění do hasičského vozu, který jede dál k menšímu požáru, bylo co nejrychlejší," uvedl Jabor. Výrobci proto eliminovali vše, co by mohlo práci hasičů zpomalit. Výpustné i nápustné otvory jsou namísto na úrovni hladiny nad ní, aby například v zimě nezamrzly ventily. Rozměry vaku jsou 8,5 na šest metrů, při plném napuštění vodou je vysoký asi 140 centimetrů. Podle Jabora jde o první vak, který se do parku umístí, následovat budou další dva a v součtu by jich pak v rezervaci mělo být asi 12.

Rezervoár na hasební vodu je vyroben z PVC materiálu, který je opatřen UV filtrem a je mrazuvzdorný. Firma nicméně parku ještě nabídne, aby vaky, které jsou v khaki barvě pro lepší splynutí s okolím, překryl stříbrnou plachtou. Plachta poslouží k odrážení světla a tím zpomalí degradaci vaku, jenž by měl vydržet asi deset až 15 let.

Umístění vaků do lesů národního parku doporučili jeho správě hasiči. "Dnes vidíme finální podobu na základě našich předchozích připomínek," uvedl Boleslav Lang, ředitel děčínských hasičů. "Musíme si uvědomit, že tohle je jenom doplněk. Pokryje to jenom počáteční hasební práce," podotkl ředitel.

Správa parku přemýšlí, jak zamezit zničení rezervoárů vandaly. Samotný vak, který stojí asi 100 000 korun, není podle vedoucího oddělení veřejných vztahů Jakuba Judy tak důležitý jako voda v něm. "Pro nás to znamená i podniknout taková technická opatření, aby vak nebyl propíchnutý. Jde nám především o vandalismus, o nějaký pád stromu se postaráme jako vlastníci lesa. Zvažujeme oplocení, pořízení nějaké fotopasti se záznamem," přiblížil Juda. Zároveň budou vaky pravidelně kontrolovat strážci a správa také bude apelovat na návštěvníky.

Vaky správa umístí pod Stříbrné stěny, kde loni hořelo. Další bude stát nedaleko Vysoké Lípy a prozatím poslední mezi obcemi Kyjov, Doubice a Brtníky. "Pokud vyvstane potřeba, že jich budeme potřebovat víc, tak budou dokoupeny, případně přemístěny," dodal Juda.

Loňský ničivý lesní požár v národním parku České Švýcarsko vypukl v noci na 24. července. Zasáhl přes 1000 hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. Kvůli požáru policie obvinila muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na 15 let.

