Hasiči se blíží k uhašení požáru Hřenska, zbývá jim 400 ha, práci ztěžuje vedro

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Hasiči se blíží k uhašení požáru v Českém Švýcarsku, kde hoří třináctým dnem. Zbývá jim necelých 400 hektarů z původních 1060 hektarů. Odpoledne jim s hašením vedle dalších strojů opět pomůžou dvě italská letadla Canadair, která pojmou až 6000 litrů vody a nahradí dvě letadla vracející se do Švédska. Původně hasiči likvidaci ohně předpokládali dnes, kvůli horku a nedostatku dešťů to podle jejich ředitele Vladimíra Vlčka ale nebude a termín jejího vyhlášení zatím není jasný. Poté se budou moci vrátit domů i lidé z evakuovaného Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky. V likvidaci požáru zatím pokračují i hasiči v sousedním Saském Švýcarsku. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) uvedla, že ministerstvo i jeho příspěvková organizace národní park České Švýcarsko se nyní musí připravit na převzetí zasaženého území. Podle ní je cílem zabezpečit ho tak, aby bylo po zpřístupnění pro obyvatele a turisty bezpečné. S obcemi nejen v Českém Švýcarsku, ale ve všech parcích chce probrat prevenci vzniku požárů. Podle ní nebyl národní park na tak velký požár připraven. Zmírnění dopadů požáru se věnuje i ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává k tomu analýzu. Podle ministra Ivana Bartoše (Piráti) by jeho úřad mohl na obnovu poničeného veřejného majetku či infrastruktury cestovního ruchu zpočátku vytvořit program v řádu sto milionů korun a z evropských fondů by se dalo spolufinancovat pořízení speciální hasicího letadla. Podle ředitele odboru pro Integrovaný regionální operační program (IROP) Rostislava Mazala se v minulosti z evropských fondů spolufinancoval nákup dvou vrtulníků pro policii. 🛬Dnes kolem poledne opět přiletí na pomoc s požáry v NP České Švýcarsko dva italské Canadairy. Nahradí v hašení švédská letadla Air Tractor, která dnes odlétají.🛫 #hrensko pic.twitter.com/hRPfOvwcy2 — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 5, 2022 Mimo jiné právě policejní vrtulníky spolu s armádními helikoptérami a vrtulníky ze Slovenska v posledních dnech pomáhají hasičům při zásahu v Českém Švýcarsku. Nasazeny byly i české letouny Antonov, které ale například ve čtvrtek nehasily. Týden jim pomáhaly i dva švédské letouny Air Tractor, které po dnešním odletu zastoupí dvě letadla Canadair z Itálie. Katalogová cena jednoho takového speciálního letadla na hašení je 35 milionů eur (859 milionů Kč). Letadla dokážou ale pojmout dvakrát tolik vody co švédské stroje. Vodu nabírají přímo z vodní hladiny, kvůli čemuž je od minulého týdne uzavřeno jezero Milada u Ústí nad Labem. Dva speciální letouny Canadair z Itálie se dnes odpoledne opět zapojily do hašení lesního požáru v Českém Švýcarsku. V 15:30 vzlétly z letiště ve Vodochodech a nad Českým Švýcarskem nejprve provedli piloti průzkum. Novinářům to řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Vodu letadla opět nabírají z jezera Milada u Ústí nad Labem, které je pro veřejnost od minulého čtvrtka zavřené. "Budou shazovat v oblasti Křídelních stěn. To je pro nás velké plus, protože stroje pojmou velké množství vody a ta dynamika, kterou hasí, je pro nás velmi důležitá," uvedl Kavka. Hasiči museli před příletem letounů zkoordinovat vrtulníky, které létají jak na české, tak německé straně. Létají v řadě za sebou a postupně shazují vodu na stejné místo. „Vyrazili jsme dnes ráno, jakmile to bylo možné, a letěli jsme sem zhruba tři hodiny. Teď jsme připraveni pomoct vašim hasičům v pohraničí,“ řekl České televizi (ČT) italský pilot Francesco Morgante. Jak dlouho v Česku italská letadla zůstanou, záleží podle něj na zdejších úřadech. „Rozhodnutí ale bude také na naší zemi a Evropské komisi. Záleží na tom, jak bude vypadat požár, a taky situace po celé Evropě,“ dodal. Místo zásahu mají hasiči podle Vlčka nyní rozděleno na čtyři sektory, z toho jeden mají připraven k předání národnímu parku. Nejblíže předání je podle něj oblast u obce Janov. Na dalších třech sektorech pokračují hasební práce. Nicméně i po ukončení zásahu budou muset záchranné složky na místě dál asistovat. Podle dopoledních informací mluvčího hasičů Martina Kavky se hasiči dnes soustředí na oblast u Pravčické brány a Bouřňáku, kde jim činí problém podloží, které jde obtížně uhasit. Jedno ze skrytých ohnisek se v noci rozhořelo nad Hřenskem, z větší části ho ale uhasili. Také pro hasiče v německém národním parku Saské Švýcarsko představují problém skrytá ohniska, která jsou zdrojem řady nových požárů. Ty se však zatím podařilo vždy uhasit, uvedla představitelka okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří Yamina Benamaraová. Plameny tam nyní neohrožují žádné obytné oblasti, proto se nechystá evakuace lidí. Právě kvůli mnoha skrytým ohniskům, která se šíří kořenovým systémem, se s likvidací zatím nepočítá. Měla být vyhlášena dnes, ale i kvůli nepřízni počasí, tedy vedru a suchu, se termín posunul. Na místě proto zůstává dál asi 1000 hasičů, kteří se častěji střídají, aby předešli kolapsům. V Hřensku také zůstávají zdravotníci se záchranným vozidlem Golem, které navíc zajišťuje PCR testování velicího štábu, kde se tento týden potvrdila u několika jeho členů nákaza covidem-19. Zdravotníci se starají hlavně o zasahující hasiče, dnes se tři lehce zranili. Evakuovaní obyvatelé Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky se budou moct vrátit domů, až hasiči vyhlásí likvidaci. Značně poničené jsou soutěsky, jejichž provoz pro obec představuje hlavní zdroj příjmů. Ve čtvrtek se byl na místo podívat starosta Zdeněk Pánek, podle něj jsou zničené přístupové cesty a plavební dráha. Stav skalních útvarů budou muset posoudit geologové. Jak na cestách, tak ve vodě je množství spadaných stromů a větví, přístup do soutěsek je zatarasený, řekl dnes Pánek novinářům. Zdevastované je podle starosty i zábradlí a pochozí plochy v blízkosti dolního přístaviště jsou ohořelé, poškozené je nástupiště do Edmundovy soutěsky. Srubová stavba jako zázrak ničivý požár ustála. Starosta doufá, že sezona bude obnovena ještě letos. Podle něj záleží hlavně na práci geologů. S verzí, že by se soutěsky letos neotevřely, nepočítá. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček ve čtvrtek řekl, že se turisté podívají do soutěsek za několik let. Pánek uvedl, že se hlásí dobrovolníci a i Hřensko má své pracovníky, kteří si například s rozřezáním stromů ve vodní cestě poradí. Podle něj půjde o mravenčí práci a také investici za několik set tisíc korun. Velkou zátěží pro hasiče na obou stranách hranice jsou současné tropické teploty, kvůli kterým se mimo jiné musí častěji střídat. V Českém Švýcarsku jich proto zůstává zhruba 1000. 