Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Jihočeského kraje Hasiči v Českých Budějovicích zachránili v sobotu jelena, který se parohy zaseknul do paroží dalšího jelena, jenž ležel v ohradě mrtvý. / Ilustrační foto

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Jihočeského kraje Záchrana jelena v Českých Budějovicích.

Hasiči v Českých Budějovicích zachránili v sobotu jelena, který se parohy zaseknul do paroží dalšího jelena, jenž ležel v ohradě mrtvý. Když jelena vyprostili, utekl do volné přírody. Včera to řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Hasiči k zásahu, který trval několik minut, zveřejnili i video

Na místo, do čtvrti Haklovy Dvory, vyjeli hasiči v sobotu kolem 14:40. "Několik hasičů muselo živého jelena, táhnoucího za sebou mrtvého jedince, nejprve odchytit. Zaseknuté paroží mu poté odřízli. Zasahujeme u různých typů zvířat, ale úplně obvyklé to není," řekla mluvčí.

Včera zasahovali jihočeští hasiči například také ve Všemyslicích na Českobudějovicku, kde se zaběhl pes do odkalovací roury. "Hasiči se však do roury nedostali, ani v ní psa neviděli. Manipulaci s rourou majitel neumožnil," uvedla mluvčí.

