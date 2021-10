Hasiči v noci přečerpali kyselinu v Bludovicích, bylo jí více než 20 tun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Více než 20 tun kyseliny chlorovodíkové bylo zřejmě v poškozené cisterně, z níž v pondělí odpoledne část chemikálie unikla v novojičínské části Bludovice. Hasiči v noci kyselinu přečerpali, hotovo měli po půlnoci, uvedli v tiskové zprávě . Kvůli úniku byla uzavřena silnice I/57 a z domů v okruhu přes 100 metrů evakuováno více než 30 lidí. Silnice byla uzavřena i přes noc, v 06:20 policejní mluvčí Pavla Jiroušková sdělila, že silnice byla plně zprůjezdněna.

Hasiči se o události dozvěděli v pondělí po 16:00. Na místě zasahovalo 14 jednotek, obyvatele varovali hasiči mobilní sirénou a město místním rozhlasem. Nikdo nebyl zraněn.

"Nasazeny byly jednotky se speciální předurčeností pro zásah s únikem chemických látek, s velkoobjemovými cisternami kvůli potřebě uniklou kyselinu ředit a jednotky určené pro obsluhu mobilních sirén pro varování obyvatelstva," uvedl mluvčí krajských hasičů Jakub Kozák.

Hasiči v protichemických oděvech utěsnili prasklinu v cisterně. Těsnost pravidelně kontrolovali, popřípadě uchycení ucpávky upravili. Krátce po 21:00 dorazila na místo náhradní cisterna, do níž hasiči vlastním vybavením kyselinu z poškozené nádrže přečerpali. Hotovo měli po půlnoci, uvedl Kozák.

Lidé, kteří museli dočasně opustit své domovy, se většinou uchýlili k příbuzným či známým. Město Nový Jičín pro jistotu zřídilo evakuační středisko v jedné ze svých škol. Spolu se zdravotníky pomohli hasiči s opuštěním domova rovněž jedné nepohyblivé obyvatelce.

Část kyseliny unikla do říčky Zrzávka. "Pracovníci Povodí Odry na místě neustále monitorovali pH vody a hasiči dle potřeby neutralizovali kyselinu uhličitanem sodným, který sypali do vody z připravených nádob," uvedl Kozák. Po přečerpání kyseliny se hasiči zapojili ještě do úklidu částí silnice I/57, po nichž cisterna jela předtím, než se zjistilo, že z ní chemikálie uniká.

Kyselina solná nebo též chlorovodíková patří mezi silné žíraviny. Leptá a dráždí pokožku, dýchací orgány a sliznice. Používá se například pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů, v průmyslu či farmacii.

