Hasiči vyhlásili likvidaci požáru v Českém Švýcarsku. Území předali správě parku
Správa národního parku České Švýcarsko na dohled nasadí šest družstev vybavených velkoobjemovými cisternami. Každé družstvo tvoří čtyři členové, kteří budou požární plochu kontrolovat ve dne i v noci, a to v pravidelných čtyřhodinových intervalech, řekl ČTK mluvčí správy parku Tomáš Salov. Vysláním dvou družstev své kolegy podpoří Národní park Šumava, čtyři družstva vyčlení smluvně zajištěné jednotky sboru dobrovolných hasičů z Děčínska či blízkého okolí.
Družstva budou vybavena čtyřkolkou s hasební nástavbou pořízenou po rozsáhlém požáru v roce 2022 a dronem s termokamerou. Technika vyčleněná pro dohled umožní v obtížně přístupném terénu rychlou reakci v případě, že se na ploše požářiště objeví horká místa. Počet nasazených dohledových družstev se může v následujících dnech měnit v závislosti na vývoji počasí a intenzitě případných srážek, uvedl Salov.
Při zásahu hasiči využili zkušenosti získané při likvidaci největšího lesního požáru v historii Česka v létě 2022, který likvidovali tři týdny. Tenkrát požár zasáhl desetkrát větší území. "Zásah to byl náročný, jako každý požár v tomto terénu na území národního parku. Požár byl menší než v roce 2022, nemůžeme úplně srovnávat," uvedl Laníček.
Ve zvládnutí ohně sehrály podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Vladimíra Vlčka obrovskou roli zkušenosti z roku 2022 i ze zahraničních misí, společně s využitím efektivních prostředků leteckého hašení, specializované techniky a moderních technologií. Monitorování požáru pomocí dronů ze vzduchu ušetří podle Laníčka lidskou sílu. "A dává nám to mnohem lepší přehled o situaci," uvedl.
Kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovatelem hasičů s kynology se psy vycvičenými na vyhledávání zdrojů hoření zjišťují příčinu požáru a prověřují, zda mohlo jít o úmysl, či nedbalost.
