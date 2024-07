Hasiči vyzkoušeli v Českém Švýcarsku dočasnou hráz, využitelnou při požáru

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | rostislavkral / rostislavkral / Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dobrovolní hasiči z obcí na Děčínsku dnes vyzkoušeli funkčnost tzv. vzdouvací přepážky z Křinického potoka v Českém Švýcarsku. Dočasnou hráz lze využít v případě požáru. Obří požár zasáhl národní park před dvěma lety, rozšířil se tehdy na 1100 hektarů a musely se evakuovat stovky lidí. Vzdouvací překážka je dalším z nových opatření, které mají hasičů při zásahu pomoci. ČTK to řekl mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.Při slabším průtoku vody korytem v období sucha se vzedme hladina pro odběr a zadržená voda vytvoří dostatečnou zásobu i při intenzivním sání. "Jde o plachtu s komorami, která funguje samočinně. K vlastní instalaci přepážky není potřeba čerpadla ani jiného zařízení," uvedl Salov. Přepážka je schovaná v úložném prostoru přímo na místě možného využití v terénu národního parku, další plachty se podle mluvčího vyrábí a budou u vodních toků v různých lokalitách parku.

Požární situace podle ředitele krajských hasičů Martina Laníčka aktuálně nevybočuje ze situace z minulých let. "Počet požárů v přírodě mírně klesá v souvislosti s meteorologickou situací," řekl ČTK.

Hasiči v Ústeckém kraji mohou využít v případě potřeby pronajatý vrtulník, který je na letišti v Mělníku. Americký stroj Black Hawk se osvědčil při hašení velkého požáru v Hřensku, v porovnání s běžně využívanými vrtulníky policie unese až trojnásobek vody, najednou lze vzít do vaku až 3000 litrů. Do roku 2030 chce Česko nakoupit šest vrtulníků pro hašení lesních požárů, jejich cena se odhaduje do sedmi miliard korun, polovinu by měla uhradit Evropská unie. Stroje by sloužily i pro sousední státy.

Společně se Správou národního parku České Švýcarsko se od mohutného požáru udělala podle Laníčka řada opatření.

"Národní park k tomu přistupuje velmi zodpovědně, velmi iniciativně, my jsme si tam vytipovali cestní síť, rozčlenili jsme jí do kategorií podle únosnosti pro jednotlivou techniku," uvedl Laníček. Park má cesty udržovat ve stavu, který vyhovuje hasičům. "Dále jsme vytipovali nové zdroje požární vody, vytvořili jsme mobilní aplikaci pro dobrovolné hasiče, která jim zpřístupňuje informaci o cestní síti, aktuálních případných uzavírkách. spolupráce je nastavená velmi dobře," uvedl ředitel.

Zásah v Českém Švýcarsku před dvěma lety trval 21 dní. Požár způsobil škodu okolo 270 milionů korun, nárokovaná škoda je vyšší. U likvidace požáru se vystřídalo 6000 hasičů. Pomáhali policisté, vojáci, záchranáři, samosprávy a dobrovolníci. Šest desítek hasičů utrpělo zranění, někteří skončili v nemocnici. Obyvatelé několika obcí museli domovy opustit, v osadě Mezná shořely tři domy a další plameny poničily.

Založení požáru klade státní zástupce za vinu Jiřímu Lobotkovi, bývalému dobrovolnému strážci. Z rozhodnutí soudu byl umístěn na vězeňskou psychiatrii, při zahájení hlavního líčení letos v květnu vystupoval zmateně.

reklama