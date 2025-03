Havárie v Hustopečích: Obsah benzenu v podloží lze zjistit i z par půdního vzduchu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje

V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku se po havárii cisteren s toxickým benzenem dosud u zásahu vystřídalo na 1500 hasičů, na místě pracují již patnáctý den. Nyní pokračují v demontáži kolejiště, místo poté bude připraveno k odtěžení kontaminovaného kolejového svršku. Dnes zasahovalo 75 hasičů z 15 jednotek, práce jim druhým dnem kvůli pohybu těžké techniky komplikují deště, sdělila ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Podle odborníků může déšť také urychlit vsakování benzenu do podzemních vod.Místo havárie si hasiči rozdělili do čtyř úseků. "Dnes pokračuje odřezávání dalších kolejových polí, tentokrát z koleje číslo 2. Těžkotonážní pásový jeřáb je nakládá na podvalník, který je sváží na deponii Správy železnic. Během dneška by měla být kolej v místě zásahu demontovaná, takže by měl být kolejový svršek odklizen a připraven na sanační práce," uvedla mluvčí hasičů.

Míru znečištění v místě tratě, kde cisterny s benzenem havarovaly, prozkoumají odborníci ze specializované sanační firmy. Součástí těchto kroků je také sondáž, která analyzuje půdní vzduch, kde jsou páry benzenu obsaženy - podle par lze poté zjistit obsah benzenu v horninovém podloží, řekl ČTK ředitel olomouckého oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) David Petr. Do jaké hloubky zde mohl benzen proniknout, zatím nedokáže odhadnout. "Víme, že hladina podzemní vody je kolem třech čtyřech metrů. Podle dosavadních informací leží jílovitá báze v hloubce sedmi osmi metrů. Je to přírodní bariéra pro podzemní vodu, která může být potenciálně kontaminovaná rozpuštěným benzenem," doplnil Petr.

Na místě mezi kolejemi a tratí je již vyhloubeno také 31 sondážních jam. "Připravených pro čerpání je jich 18, intenzivně se z nich odstraňuje kontaminovaná podzemní voda," uvedla mluvčí hasičů. "Pokud se zjistí, že je kontaminant v pískovně, je možné udělat ještě další kopanou sondu před touto pískovnou a z ní čerpat vodu s kontaminantem," řekl ČTK oblastní ředitel ČIŽP. Zabránit pronikání benzenu do hustopečského jezera by měly pomoci také takzvané larsenové stěny, instalovat by se měly před jezerem v příštích dnech.

Práce na místě nyní výrazně komplikuje počasí. "Poměrně vydatný déšť jednak zhoršuje pohyb lidí a především těžké techniky, která se zde pohybuje. Hlavně však voda splavuje kontaminanty do štěrkového podloží a odtud hrozí nebezpečí proniknutí benzenu ve vyšší koncentraci do jezera," informoval předseda hustopečských rybářů Stanislav Pernický na stránkách organizace. Doplnil, že hodnoty vzorků z jezera se ve čtvrtek oproti předchozímu dnu mírně zhoršily. V jezeře se proto instalují další sorpční hady.

