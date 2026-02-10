Havlíček: ČR bude hledat podporu k zásadní úpravě povolenek, chce cenový strop
Jako jeden z hlavním problémů vidí cenu emisních povolenek. Systém obchodování s emisními povolenkami (ETS 1) EU zavedla v roce 2005. Vztahuje se především na energetiku, energeticky náročný průmysl a leteckou dopravu. Stanovuje celkový limit emisí oxidu uhličitého, přičemž podniky musí na každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého odevzdat odpovídající povolenku.
"Současný systém emisních povolenek se úplně utrhl ze řetězu. V roce 2020 se odhadovala cena pro současné období kolem 26 až 30 euro. Ve skutečnosti je teď přes 80 euro. Tady musíme začít, nejprve dořešit ETS 1 a od toho se pak odvíjí systém ETS 2," řekl Havlíček.
EU by tak podle něj měla zastropovat ceny povolenky na úrovni odhadů z roku 2020. Zároveň chce prosadit mechanismus, který by vymezil maximální možný růst ceny během následujících zhruba deseti let. "Bylo by to předvídatelné a smysluplné. Povolenka se pak nestane spekulativním nástrojem jako nyní. Odšpuntujeme tím zásadní problém a pak se dá pracovat na dalších věcech," podotkl Havlíček.
Na úpravě systému ETS 1 ale podle Havlíčka zatím nepanuje v EU shoda. Většina členských zemí je podle něj proti. Možnou podporu vidí například v okolních zemích, jako jsou Polsko, Maďarsko či Slovensko, postoj podle ministra postupně mění například také Německo nebo Itálie.
Na úpravu emisních povolenek apelovali také zástupci tuzemského průmyslu, zejména z řad energeticky náročných firem. Podle prezidenta Svazu chemického průmyslu ČR Daniela Tamchyny vede současná unijní politika k přesunu průmyslové výroby za hranice EU. V posledních zhruba pěti letech podle něj klesla průmyslová výroba v EU o zhruba pětinu, ještě výrazněji klesly investice a zrychlilo zavírání podniků. Přesouvání výroby přitom podle něj jde proti klimatickým cílů EU, protože další země nemají tak ambiciózní cíle a omezení při ochraně klimatu.
Ceny povolenek kritizoval také premiér Andrej Babiš (ANO) v dopisu, který na začátku února zaslal politikům Evropské unie. V něm se vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Kromě úpravy ETS 1 žádá v dopisu také odklad zahájení systému ETS 2, který by je rozšířil na silniční dopravu či vytápění budov.
