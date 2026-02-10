https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/havlicek-cr-bude-hledat-podporu-k-zasadni-uprave-povolenek-chce-cenovy-strop
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Havlíček: ČR bude hledat podporu k zásadní úpravě povolenek, chce cenový strop

10.2.2026 17:25 | PRAHA (ČTK)
Karel Havlíček na Solární konferenci 2021.
Česko bude v Evropské unii hledat podporu pro zásadní změny současného systému emisních povolenek. Jedním z hlavních cílů bude zastropování ceny současných emisních povolenek na maximální výši 30 euro za tunu oxidu uhličitého, tedy na úrovní odhadů z roku 2020. Na dnešní průmyslové konferenci České Antverpy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), podle něhož systém povolenek ničí evropský průmysl. Většina členských států je ale podle něj zatím proti změnám. Současná cena povolenky je kolem 82 euro.
 
Podle Havlíčka současná zelená politika EU ohrožuje konkurenceschopnost evropského průmyslu, přičemž Česko jako průmyslově orientovaná země na to doplácí více než ostatní. "Pokud se Evropa nevzpamatuje, bude to prudký náraz do zdi," zdůraznil ministr.

Jako jeden z hlavním problémů vidí cenu emisních povolenek. Systém obchodování s emisními povolenkami (ETS 1) EU zavedla v roce 2005. Vztahuje se především na energetiku, energeticky náročný průmysl a leteckou dopravu. Stanovuje celkový limit emisí oxidu uhličitého, přičemž podniky musí na každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého odevzdat odpovídající povolenku.

"Současný systém emisních povolenek se úplně utrhl ze řetězu. V roce 2020 se odhadovala cena pro současné období kolem 26 až 30 euro. Ve skutečnosti je teď přes 80 euro. Tady musíme začít, nejprve dořešit ETS 1 a od toho se pak odvíjí systém ETS 2," řekl Havlíček.

EU by tak podle něj měla zastropovat ceny povolenky na úrovni odhadů z roku 2020. Zároveň chce prosadit mechanismus, který by vymezil maximální možný růst ceny během následujících zhruba deseti let. "Bylo by to předvídatelné a smysluplné. Povolenka se pak nestane spekulativním nástrojem jako nyní. Odšpuntujeme tím zásadní problém a pak se dá pracovat na dalších věcech," podotkl Havlíček.

Na úpravě systému ETS 1 ale podle Havlíčka zatím nepanuje v EU shoda. Většina členských zemí je podle něj proti. Možnou podporu vidí například v okolních zemích, jako jsou Polsko, Maďarsko či Slovensko, postoj podle ministra postupně mění například také Německo nebo Itálie.

Na úpravu emisních povolenek apelovali také zástupci tuzemského průmyslu, zejména z řad energeticky náročných firem. Podle prezidenta Svazu chemického průmyslu ČR Daniela Tamchyny vede současná unijní politika k přesunu průmyslové výroby za hranice EU. V posledních zhruba pěti letech podle něj klesla průmyslová výroba v EU o zhruba pětinu, ještě výrazněji klesly investice a zrychlilo zavírání podniků. Přesouvání výroby přitom podle něj jde proti klimatickým cílů EU, protože další země nemají tak ambiciózní cíle a omezení při ochraně klimatu.

Ceny povolenek kritizoval také premiér Andrej Babiš (ANO) v dopisu, který na začátku února zaslal politikům Evropské unie. V něm se vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Kromě úpravy ETS 1 žádá v dopisu také odklad zahájení systému ETS 2, který by je rozšířil na silniční dopravu či vytápění budov.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
