Heger: Jaderná energie je odpověď na energetickou krizi i klimatické cíle

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaderná energetika je stabilní, bezpečný a nízkoemisní zdroj elektřiny a její rozvoj je správnou odpovědí na energetickou krizi i na evropské klimatické cíle. Na Evropském jaderném fóru v Praze to řekl slovenský premiér Eduard Heger. Podle něj je třeba rozvíjet nové jaderné zdroje a zajistit co nejdelší provoz těch, které už jsou v provozu.

Heger zdůraznil, že s plněním evropských klimatických cílů a snižováním emisí oxidu uhličitého poroste využívání elektřiny v průmyslu i dopravě. Proto je podle něj třeba mít stabilní zdroje, které budou doplňovat výrobu obnovitelných zdrojů energie. "Jaderná energetika je stabilní. Jaderná energetika je bezpečná. A je nízkoemisní. Takže nám poskytuje základní balík, který potřebujeme, abychom se mohli rozvíjet, abychom mohli zajistit dost energie pro náš průmysl," řekl.

Zkušenosti ze současné energetické krize vyvolané výpadkem dodávek ruského plynu do Evropy podle Hegera zdůraznily význam jaderné energetiky. "Velké objemy elektřiny umíme dodat za stabilní a přijatelné ceny," řekl o jaderných zdrojích. Přínos podle něj mají i v teplárenství, když lze odpadní teplo z jaderných bloků využívat k vytápění měst.

Podle Hegera je třeba podporovat další rozvoj jaderné energetiky, a to nejenom stavbu nových elektráren, ale i rozvoj malých modulárních reaktorů. Podle něj by bylo vhodné zkrátit povolovací procesy, což by rozšíření nových zdrojů usnadnilo. "Zdroje, které máme, musíme co nejdéle udržet v provozu při zabezpečení maximální bezpečnosti," uvedl. Praxe ve světě podle něj ukazuje, že je možné zajistit bezpečný provoz jaderných reaktorů až 80 let.

Heger také zdůraznil potřebu rozvíjet vzdělávání v oblasti jaderné energetiky, aby země, které ji využívají, nepřišly o odborníky.

Evropské jaderné fórum se koná od roku 2007, letošní ročník je první od dubna 2019, protože v předchozích dvou letech uspořádání akce zabránila pandemie covidu-19. Účastníci letošní konference se zabývají náklady na dekarbonizaci evropské energetiky i souvisejícími změnami v celém energetickém sektoru. Dalšími tématy jsou budoucí role malých modulárních reaktorů nebo problematika nakládání s vyhořelým jaderným palivem.

reklama