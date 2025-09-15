https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hejtman-uz-nechce-zadat-o-prodlouzeni-stavu-nebezpeci-u-hustopeci-nad-becvou
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hejtman už nechce žádat o prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou

15.9.2025 19:29 | OLOMOUC (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | HZS Olomouckého kraje
Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) už kvůli likvidaci následků nehody vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku nechce žádat vládu o další prodloužení stavu nebezpečí. V této oblasti platí do 24. září. Sanace v okolí nehody cisternového vlaku pokračuje úspěšně a hodnoty benzenu ve vodě, půdě i ovzduší jsou výrazně pod limitem.
 
Stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou, kde se nehoda stala koncem února, vláda prodloužila už pětkrát.

Vyhlášení stavu nebezpečí umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů. "V této chvíli všechny vzorky a odběry povrchových a podzemních vod, ovzduší i půdy směřuji k tomu, že není třeba prodlužovat stav nebezpečí. Hodnoty jsou dlouhodobě silně podlimitní a opatřeni, která se tam konají, tak se konají proto, aby hodnoty byly ještě nižší. Věřím, že už nebude požadavek od České inspekce životního prostředí a my nebudeme muset žádat o prodloužení stavu nebezpečí," uvedl Okleštěk.

Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie cisteren zhruba 250 tun benzenu. Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v srpnu řekl, že na hladině podzemních vod už benzen není, ještě měsíce potrvá, než se podaří vyčistit i zeminu. K tomu ale už nebude nutné rozhodování ve zvláštním režimu. Na sanaci bylo zatím třeba 200 milionů korun, odhady dosahující až miliardy korun se podle Hladíka zřejmě nenaplní.

Práce v Hustopečích nad Bečvou byly dnes na na dva týdny přerušeny. Umožní to analýzu výsledků dosavadní sanace. Je totiž možné, že toxického benzenu je ve znečištěné oblasti méně, než se odhadovalo.

Ekologickou havárii na místě likviduje firma Dekonta. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu čistí filtry s aktivním uhlím. Z místa havárie odborníci podle srpnových údajů odstranili zatím zhruba 110 tun benzenu. Podle odhadu Správy železnic by mohly letos na podzim náklady za sanaci území v Hustopečích nad Bečvou přesáhnout čtvrt miliardy korun.

Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února před polednem, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Karcinogenní benzen se dostal do půdy. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila.

Požár cisteren s benzenem poškodil ve stanici Hustopeče nad Bečvou koleje a trolejové vedení. Od konce února tam kvůli tomu nejezdily vlaky. Provoz osobních vlaků na trati z Hranic na Přerovsku do Valašského Meziříčí byl obnoven v polovině června. Oprava trati bude letos stát asi 113 milionů korun.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Sanační práce kvůli benzenu v Hustopečích nad Bečvou se na dva týdny přeruší Larsenova stěna v Hustopečích Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Náklady na dosavadní sanaci v Hustopečích nad Bečvou odhaduje Správa železnic na 258 milionů korun Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Stav nebezpečí kvůli likvidaci benzenu u Hustopečí vláda prodloužila do 24. září

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 86

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 71

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 81

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 38

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 13

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 15

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist