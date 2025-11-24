https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hladik-cesko-jedna-s-nemeckem-o-odvozu-nelegalniho-odpadu-v-hornich-herspicich
Hladík: Česko jedná s Německem o odvozu nelegálního odpadu v Horních Heršpicích

24.11.2025 14:19 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) čeká další kolo jednání s bavorskými úřady o odvozu více než 300 tun nelegálně uloženého odpadu v Brně - Horních Heršpicích. ČTK to dnes řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Připomněl, že česká policie dospěla k závěru, že veškerý odpad v Heršpicích pochází od německé společnosti Roth International. Německo uvedlo, že u odpadu v Brně má pochybnosti o jeho původu, a že jej proto zatím neplánuje odvézt všechen. Pokud by se jednání s německou stranou nepohnula, jako další krok by podle Hladíka připadalo v úvahu zaslání diplomatické nóty. Jednání ale mohou trvat dny až týdny.
 
Odpad v Horních Heršpicích pochází ze stejné firmy jako materiál, který úřady řešily v Jiříkově na Bruntálsku. Tam německá strana už všechny tuny odpadu v uplynulých týdnech odvezla. V Jiříkově byl původ odpadu zřejmý, proto jej Bavorsko odstranilo. Německo, respektive bavorská Horní Falc, v případě Horních Heršpic nechce odvézt všechen nelegálně navezený odpad. Hodlá odvézt jen asi desetinu, u většiny odpadu pochybuje o tom, že ho tam navezla firma Roth International.

"V případě Brna se teď opíráme o závěr české policie, která potvrdila, že jde rovněž o odpad společnosti Roth International," uvedl Hladík. Doplnil, že právě tento verdikt policie hraje v nadcházejících jednáních důležitou roli.

V Brně leží podle dosavadního zjištění České inspekce životního prostředí (ČIŽP) více než 317 tun plastů, laminátů a dalších materiálů z demontáží letadel či větrných turbín. Do Česka jej loni od června do října navezly kamiony Roth International, českým příjemcem byla firma Piroplastik.

Oproti Jiříkovu, kde šlo asi o 170 tun materiálu, leží u Brna bezmála dvojnásobné množství. Podle dřívějších informací MŽP i ČIŽP může být nelegální převážení odpadu součástí organizované trestné činnosti. V souvislosti s případy už jsou v Německu i Česku obviněni dva lidé, mimo jiné jednatel Roth International. Firma se dostala do insolvence.

