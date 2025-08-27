Hladík: Česko musí zpřísnit zákony vůči nelegálním chovatelům zvířat
"Shodli jsme se, že bude muset do budoucna dojít k zpřísnění legislativy vůči nelegálním chovatelům. Kolegové z jednotlivých složek přednesli zpětnou vazbu z reality z terénu a ta se promítne v balíčku, který začne připravovat ministerstvo životního prostředí už teď proto, aby Poslanecká sněmovna po volbách mohla dojít k legislativním změnám, které by zpružnily schopnost Česka postihnout nelegální zařízení," řekl Hladík.
Cílem legislativních změn je podle ministerstva životního prostředí (MŽP) najít dlouhodobě funkční řešení, které umožní efektivně a rychle řešit nelegální chovy. "Je zřejmé, že je potřeba upravit některé zákony tak, aby kompetence nebyly roztříštěné," dodal resort.
Zástupci ministerstev se s veterináři na jednání také shodli na tom, že je nutné vést řízení s nelegálními chovateli tak, aby zvířata následně ideálně propadla do majetku státu. "V tu chvíli má ministerstvo životního prostředí široké spektrum možností, kam zvířata umístit," řekl Hladík. Pokud se nepovede předat zvířata do kompetence státu, umístění řeší obec s rozšířenou působností, která má ale méně možností. MŽP může umístit zvířata do zoologických zahrad, záchranných center i do péče legálních soukromých chovatelů, a to po celé EU, dodal Hladík.
Pozornost bude podle MŽP věnována především pěti chovům, které v současnosti nemají schválení od Státní veterinární správy. Mezi ně patří například chov v Kletečné na Humpolecku, kde se aktuálně nachází 20 velkých šelem. "Důležité je jednat rychle a systémově. Státní veterinární správa spolu s Českou inspekcí životního prostředí připraví také plány pro řešení situace konkrétních nelegálních chovů, které v ČR aktuálně fungují," dodal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
V Česku se podle ministerstev velké šelmy nadále nelegálně množí, přestože to zakazuje zákon na ochranu zvířat proti týrání. Podle údajů MŽP se v ČR nelegálně narodilo zatím více než 40 mláďat velkých kočkovitých šelem. "Velké šelmy se v ČR stávají také předmětem nelegálního obchodu, kdy chovatelé využívají legislativních mezer pro obcházení zákona za účelem osobního zisku," dodal resort.
Mimo zoologické zahrady nebo cirkusy smí v ČR aktuálně chovat šelmy 12 chovatelů, kteří mají povolení pro chov celkem 43 velkých kočkovitých šelem. Dále podle dat ministerstva zemědělství má 36 chovatelů povolení pro chov 75 malých koček, například rysů či pum, tři chovatelé mají povolení pro chov šesti medvědů, 43 chovatelů pro chov 125 psovitých šelem a 69 chovatelů pro chov celkem 395 ostatních druhů šelem, mezi které patří surikata, kuna či skunk.
Veterináři dříve uvedli, že zrušení nelegálního chovu je problematické mimo jiné proto, že zvířata není kam jinam dát. Podle veterinářů v ČR chybí specializované zařízení, které by bylo schopné poskytnout péči o odebrané velké kočky.
V ČR se v minulosti objevilo několik případů, kdy zvíře uteklo ze zooparku nebo soukromého chovu. Poslední se stal začátkem srpna, kdy ze Zooparku ve Zvoli u Prahy utekl z klece lev a policie jej zastřelila. Následně se zjistilo, že zoopark funguje tři roky bez řádného povolení.
