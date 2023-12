Hladík: Dohoda z COP28 je krokem k modernizaci díky obnovitelným zdrojům

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dohoda téměř 200 zemí z klimatické konference COP28 v Dubaji je krokem k modernizaci díky obnovitelným zdrojům, jaderné energetice, ukládání a využívání uhlíku a podpoře vodíku. Na sociální síti X toministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Jde o první dohodu, ve které se státy rozhodly postupně odejít od fosilních paliv, zdůraznil. Bývalý ministr Richard Brabec (ANO) varoval před přílišným optimismem, mimo jiné s ohledem omezené naplňování klimatických cílů dohodnutých na COP21 v Paříži v roce 2015.Zástupci téměř 200 zemí světa se na konferenci dohodli na potřebě postupného omezování globální spotřeby fosilních paliv s cílem odvrátit ničivé klimatické změny, oznámil na začátku dnešního ranního plenárního jednání předseda konference Sultán Džábir. Podle agentur Reuters a AP se jedná o historický krok. Předchozí konference hovořily o snižování emisí skleníkových plynů, fosilní paliva ale výslovně nezmiňovaly.

Hladík uvedl, že konference přinesla celosvětovou shodu. "Na 200 zemí se vydalo společnou cestou ke ztrojnásobení obnovitelných zdrojů a zdvojnásobení energetické účinnosti na globální úrovni. Obojí do roku 2030," uvedl. Jde o první dohodu, ve které se státy rozhodly postupně odejít od fosilních paliv, zdůraznil. "Je to další krok k modernizaci díky obnovitelným zdrojům, jádru, ukládání a využívání uhlíku a také podpoře vodíku," doplnil Hladík.

Brabec ČTK řekl, že vítá každou dohodu, ale zároveň varoval před přílišným optimismem. "Jsem velmi opatrný po zkušenostech z minulých konferencí. Přes závazky všech klíčových emitentů skleníkových plynů z Paříže se emise spíš zvyšují," řekl. Připomněl, že závazky nejsou právně vynutitelné a řada zemí to nyní bere tak, že do daleké budoucnosti "může slíbit cokoliv". "Spíš to beru jako apel než jako dohodu, nemluví se navíc o konci fosilních paliv, ale o odklonu," doplnil.

Evropa je podle Brabce zatím jediná, kdo skutečně své závazky naplňuje. "Jen Evropa má nějaké postupné cíle do roku 2030 nebo 2040, bohužel tím ztrácí svou konkurenceschopnost," konstatoval. Cíle se nepodaří naplnit, pokud k tomu i další státy a kontinenty nepřistoupí se stejnou naléhavostí, podotkl.

Šéfka sněmovního výboru pro životní prostředí Jana Krutáková (STAN) ČTK sdělila, že ji odklon od fosilních paliv těší. "Je to velký krok kupředu. Nicméně udržet oteplení planety pod 1,5 stupně Celsia není jen o odklonu od fosilních paliv. Musíme omezit veškeré emise a je to běh na dlouhou trať, na kterou jsme ale vyběhli se zpožděním," uvedla. Jednání COP28 podle ní celkově přineslo mnoho deklarací, u kterých doufá, že se naplní.

Člen výboru Lukáš Vlček (STAN) považuje shodu za skvělou zprávu. "Nesmíme už nadále ztrácet čas. Je nutné si konečně přiznat, že spalování fosilních paliv je příčinou globálního oteplování a vede k nevratné negativní změně klimatu a ohrožuje samotný život na naší planetě," uvedl. Na české společnosti a ekonomice podle něj je, aby maximálně využila příležitosti pro modernizaci ekonomiky a energetiky.

reklama