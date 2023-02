Hladík jednal se třemi starosty o návrhu NP Křivoklátsko,chce mluvit se všemi

Pavel Jeřábek 28.2.2023 00:19 Reaguje na Majka Kletečková

Sdílím obavy starostů v tom, že jakmile se oblast změní na národní park, nastoupí určitá skupina "šílenců", kteří si budou prosazovat svoje pokusy.



A mám za to, že nedávný rozsáhlý požár v jednom NP, obrovská kůrovcová kalamita v jiném parku, ty obavy celkem podporují.

Nicméně, do svědomí by si měli šáhnout i lesáci, kteří si v CHKO stále mleli svou.

Nicméně - budoucí ministr měl v mediích prohlásit, že se vyhlášení NP MŽP ČR nevzdá.

Takže to bude jen opotřebovávající válka, kterou obce nevyhrají.

A jestli to vyhraje Křivoklátsko - to se pozná až za desítky let.

