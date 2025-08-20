Hladík navrhne, aby dnešní prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí bylo poslední
Hladík už dříve řekl, že náklady na likvidaci následků havárie včetně sanace zamořené půdy a vody by neměly přesáhnout miliardu korun. Maximum znečištění by se podle něj mělo odklidit do listopadu i vzhledem k fyzikálním vlastnostem benzenu, které ovlivní dekontaminační práce přes zimu. Podle odhadu sanační společnosti z poloviny července se v místě stále nacházelo asi 150 tun vysoce hořlavého a výbušného benzenu. Odvezeno k likvidaci bylo přes 100 tun benzenu a téměř 5000 metrů krychlových odpadní vody.
Nákladní vlak vykolejil u Hustopečí nad Bečvou 28. února. Většina cisteren s mimořádně toxickou látkou se při havárii poškodila a benzen začal nekontrolovaně unikat do půdy. Následně se vzňal a intenzivně hořel. Podle ČIŽP uniklo do životního prostředí až 400 tun benzenu. Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu nyní na místě čistí filtry s aktivním uhlím.
