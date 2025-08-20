https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hladik-navrhne-aby-dnesni-prodlouzeni-stavu-nebezpeci-u-hustopeci-bylo-posledni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hladík navrhne, aby dnešní prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí bylo poslední

20.8.2025 11:26 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj
Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) navrhne, aby stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou, kde pokračuje likvidace následků únorové nehody vlaku s benzenem, vláda dnes prodloužila naposled. Novinářům před zasedáním kabinetu řekl, že sanační práce postupují a on by rád, aby dnešní páté prodloužení zvláštního režimu v lokalitě bylo poslední. Stav nebezpečí by tak u Hustopečí mohl skončit zhruba po 20. září.
 
Opatření umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů. Na konci srpna uplyne od havárie půl roku. Podle hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka zbývá zlikvidovat zhruba polovinu znečištění.

Hladík už dříve řekl, že náklady na likvidaci následků havárie včetně sanace zamořené půdy a vody by neměly přesáhnout miliardu korun. Maximum znečištění by se podle něj mělo odklidit do listopadu i vzhledem k fyzikálním vlastnostem benzenu, které ovlivní dekontaminační práce přes zimu. Podle odhadu sanační společnosti z poloviny července se v místě stále nacházelo asi 150 tun vysoce hořlavého a výbušného benzenu. Odvezeno k likvidaci bylo přes 100 tun benzenu a téměř 5000 metrů krychlových odpadní vody.

Nákladní vlak vykolejil u Hustopečí nad Bečvou 28. února. Většina cisteren s mimořádně toxickou látkou se při havárii poškodila a benzen začal nekontrolovaně unikat do půdy. Následně se vzňal a intenzivně hořel. Podle ČIŽP uniklo do životního prostředí až 400 tun benzenu. Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu nyní na místě čistí filtry s aktivním uhlím.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Hejtman žádá vládu o páté prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou prodloužila vláda do 25. srpna Foto: HZS Olomouckého kraje Ryby nedávno odlovené z hustopečských jezer jsou čisté, bez známky benzenu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 16

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 13

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 20

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 155

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 6

Krkonoše mají Královnu hor, mariánský sloup tohoto jména je u Erlebachovy boudy

Diskuse: 21
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist