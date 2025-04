Hladík: Nelegální odpad z Jiříkova a Brna-Horních Heršpic odvezou do 10 týdnů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stovky tun nelegálního odpadu z Jiříkova na Bruntálsku a Brna - Horních Heršpic budou odvezeny zpět do Bavorska do deseti týdnů. Odvoz zaplatí německá strana, uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Odvoz přibližně 500 tun odpadu z obou lokalit mu v telefonickém rozhovoru potvrdil jeho bavorský protějšek Thorsten Glauber."Oba máme za to, že je potřeba situaci s nelegálním odpadem, který k nám do ČR bez povolení přivezla bavorská firma Roth International, co nejdříve vyřešit. Ministr Glauber mi dal jasné záruky, že nejpozději do deseti týdnů bude odpad odvezen zpět do Bavorska. Jsme plně k dispozici bavorským úřadům, aby se situace vyřešila rychle," uvedl Hladík.

Vláda Horní Falce uložila dotčené bavorské firmě rozhodnutím povinnost odpad z České republiky odvézt zpět a řádně jej zlikvidovat. Vzhledem k tomu, že firma mezitím oznámila insolvenční řízení, je v rozhodnutí zohledněna i takzvaná náhradní realizace (vykonání), uvedl úřad. "To znamená, že v tomto případě by odvoz a likvidaci odpadu zajistil Svobodný stát Bavorsko," doplnil ministr Glauber. Podle něj by tak záležitost měla být vyřešena v následujících osmi až přibližně deseti týdnech.

První kamiony s německým odpadem přijely do Jiříkova v první polovině loňského prosince. Náklad byl vyložen, právě o jeho návrat do Německa nyní české ministerstvo životního prostředí usiluje. O měsíc později do Jiříkova dorazilo dalších pět kamionů, které se ale podařilo zablokovat, takže náklad zůstal naložený. Tyto kamiony už opustily Česko a odpad je zpátky v Německu. Od loňska leží nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází také od německé firmy Roth International, i na pozemku v Brně-Horních Heršpicích.

Hladík také na síti X napsal, že další nelegální odpad se nachází v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku. "Kousky oblečení, látek z aut, ale i komunální odpad dovezené převážně z Itálie, jsou naskladněné v halách bývalého zemědělského družstva i mimo něj. Majitel odpadu tvrdí, že ho chce dále recyklovat, ale nemá k tomu vhodné zařízení a neměl ani povolení k dovozu odpadu. Teď to řeší policie a Česká inspekce životního prostředí," uvedl.

reklama