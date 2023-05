Hladík: Stát připustí odstřel nebezpečných jedinců jinak chráněného vlka

Karel Zvářal 4.5.2023 19:54 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

Nebezpeční jsou především ti, kteří se člověka nebojí (úniková vzdálenost menší než 15-20m) a chovají se až drze, nereagují na plašení (křik), tleskání apod., viz. záznamy z minulých dní. A pokud ze smečky, která pravidelně loupí v chovech, střelí 1-2 kusy (asi spíše mladé, než alfa pár), mělo by to zapůsobit na zbytek smečky, aby lovili jinde než u chovatelů. Ale předpokládám, že zde se bude lavírovat a čekat na další ("potvrzující") útok... prostě klasická hra o čas a "co kdyby".

