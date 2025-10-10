https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hlaseni-obyvatel-o-vyskytu-zapachu-ve-meste-v-otrokovicich-ubylo
Hlášení obyvatel o výskytu zápachu ve městě v Otrokovicích ubylo

10.10.2025 20:38 | OTROKOVICE (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Hlášení obyvatel o výskytu zápachu ve městě letos v Otrokovicích na Zlínsku ubylo. Otrokovice jsou průmyslovým městem a lidé mohou zjištěný zápach hlásit. Od začátku roku do 30. září bylo zaznamenáno 163 hlášení o výskytu zápachu, zatímco loni za stejné období to bylo 222 hlášení, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Vaculová. Za celý loňský rok bylo hlášení 266, o rok dříve 444.
 
Lidé si letos nejčastěji stěžovali na gumárenský zápach, šlo o 89 hlášení, dále na zápach z čistírenských kalů, a to v 19 případech, ve 13 hlášeních na zápach spálenin. V osmi případech šlo o kafilerní zápach.

"Ve srovnání s minulým rokem došlo ke zlepšení především u kafilerního zápachu, kde bylo zaznamenáno o 37 hlášení méně, a také u gumárenského zápachu, kde pokles činí 31 hlášení. K pozitivnímu trendu přispívají opatření realizovaná podniky směřující ke snižování zápachu i emisí v ovzduší. Šlo například o modernizaci biofiltrů, instalaci technologií na eliminaci pachových látek nebo úpravy provozních řádů s důrazem na prevenci úniku pachů," uvedla mluvčí.

Například otrokovický výrobce pneumatik Continental Barum loni instaloval na střechu objektů tři jednotky na bázi studené plazmy pro snížení pachu z míchárny kaučukových směsí.

Přes příznivý trend se chce radnice kvalitou ovzduší dále zabývat. "Je pozitivní, že data ukazují meziroční pokles počtu hlášení. Vnímáme to jako výsledek dlouhodobého úsilí a spolupráce, kdy samotné podniky v posledních letech investovaly milionové částky do modernizace technologií a opatření ke snížení pachové zátěže. Přestože jsme letos zaznamenali méně hlášení či stížností, rozhodně to není důvod, abychom polevili v našem úsilí posouvat se k vytyčenému cíli," uvedla starostka Hana Večerková (ANO). Město se zaměřujeme nejen na problém zápachu, ale i celkovou kvalitu ovzduší ve městě.

