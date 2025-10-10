Hlášení obyvatel o výskytu zápachu ve městě v Otrokovicích ubylo
"Ve srovnání s minulým rokem došlo ke zlepšení především u kafilerního zápachu, kde bylo zaznamenáno o 37 hlášení méně, a také u gumárenského zápachu, kde pokles činí 31 hlášení. K pozitivnímu trendu přispívají opatření realizovaná podniky směřující ke snižování zápachu i emisí v ovzduší. Šlo například o modernizaci biofiltrů, instalaci technologií na eliminaci pachových látek nebo úpravy provozních řádů s důrazem na prevenci úniku pachů," uvedla mluvčí.
Například otrokovický výrobce pneumatik Continental Barum loni instaloval na střechu objektů tři jednotky na bázi studené plazmy pro snížení pachu z míchárny kaučukových směsí.
Přes příznivý trend se chce radnice kvalitou ovzduší dále zabývat. "Je pozitivní, že data ukazují meziroční pokles počtu hlášení. Vnímáme to jako výsledek dlouhodobého úsilí a spolupráce, kdy samotné podniky v posledních letech investovaly milionové částky do modernizace technologií a opatření ke snížení pachové zátěže. Přestože jsme letos zaznamenali méně hlášení či stížností, rozhodně to není důvod, abychom polevili v našem úsilí posouvat se k vytyčenému cíli," uvedla starostka Hana Večerková (ANO). Město se zaměřujeme nejen na problém zápachu, ale i celkovou kvalitu ovzduší ve městě.
