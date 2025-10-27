https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-peti-mistech-v-jablonci-nad-nisou-mapuji-vedci-ovzdusi-na-jednom-i-hluk
Na pěti místech v Jablonci nad Nisou mapují vědci ovzduší, na jednom i hluk

27.10.2025 18:05 | JABLONEC NAD NISOU (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Na pěti místech v Jablonci nad Nisou mapují vědci ze Státního zdravotního ústavu Praha, jaký vzduch obyvatelé druhého největšího města v Libereckém kraji dýchají. Souběžně pracovníci Krajské hygienické stanice v Liberci změří hluk. Údaje poslouží jako podklad pro územní plánovaní a dokumenty zaměřené na snížení znečištění ovzduší, výsledky by měly být příští rok na jaře, řekla ČTK mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.
 
Mobilní stanice minulý týden měřila ovzduší u mateřské školy v rušné Palackého ulici. "Tohle místo bylo vybráno z několika dvou důvodů - máme tady lokální topeniště, protože se nacházíme na začátku zástavby, navazuje tady rekreační plocha Mšeno a za třetí přece jenom Palackého ulice je poměrně frekventovaná," uvedla ředitelka krajských hygieniků Jana Loosová. Hygienici zároveň měří hluk na příjezdu od Liberce v ulici Československé armády. "To místo jsme zvolili vzhledem k intenzitě dopravy," dodala.

Podle vedoucího národní referenční laboratoře pro vnitřní a vnější ovzduší Bohumila Kotlíka by mělo měření ukázat, jakým způsobem se v Jablonci prosazují jednotlivé typy zdrojů. "Ať už se to týká dopravy, lokálního topení, případně centrálních zdrojů vytápění. Jakým způsobem se to v průběhu dne mění a jestli existuje možnost v podstatě si vytipovat nějaká vhodná opatření, která by tu zátěž mohla nějakým způsobem snížit, omezit, upravit," řekl.

Měření mapuje klasické plynné složky ovzduší jako oxid dusíku, oxid uhelnatý ze spalovacích motorů a lokálních topenišť, a také prašnost, která podle Kotlíka zůstává v Česku problémem. "Samozřejmě jsme k tomu na všech pěti místech přidali polycyklické aromatické uhlovodíky jako látku, která nejvíc škodí ze spalování fosilních paliv, případně z dieselových motorů, a snažíme se zjistit, jaké jsou 24hodinové průběhy těch látek na vybraných místech, a potom ty hodnoty zobecnit na zbytek města," dodal.

Poprvé se v Libereckém kraji dělalo podobné měření v roce 2005 v Liberci, v posledních letech se ale měření dělají pravidelně každé dva roky na různých místech, letošní měření je šestým v pořadí. "My jsme v Jablonci doposud takhle komplexní měření kvality ovzduší neabsolvovali, v tomhle rozsahu je to poprvé. Neděláme to jenom pro to samotné měření, ale samozřejmě s těmi výsledky chceme dál pracovat," uvedla náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).

