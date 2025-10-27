Na pěti místech v Jablonci nad Nisou mapují vědci ovzduší, na jednom i hluk
Podle vedoucího národní referenční laboratoře pro vnitřní a vnější ovzduší Bohumila Kotlíka by mělo měření ukázat, jakým způsobem se v Jablonci prosazují jednotlivé typy zdrojů. "Ať už se to týká dopravy, lokálního topení, případně centrálních zdrojů vytápění. Jakým způsobem se to v průběhu dne mění a jestli existuje možnost v podstatě si vytipovat nějaká vhodná opatření, která by tu zátěž mohla nějakým způsobem snížit, omezit, upravit," řekl.
Měření mapuje klasické plynné složky ovzduší jako oxid dusíku, oxid uhelnatý ze spalovacích motorů a lokálních topenišť, a také prašnost, která podle Kotlíka zůstává v Česku problémem. "Samozřejmě jsme k tomu na všech pěti místech přidali polycyklické aromatické uhlovodíky jako látku, která nejvíc škodí ze spalování fosilních paliv, případně z dieselových motorů, a snažíme se zjistit, jaké jsou 24hodinové průběhy těch látek na vybraných místech, a potom ty hodnoty zobecnit na zbytek města," dodal.
Poprvé se v Libereckém kraji dělalo podobné měření v roce 2005 v Liberci, v posledních letech se ale měření dělají pravidelně každé dva roky na různých místech, letošní měření je šestým v pořadí. "My jsme v Jablonci doposud takhle komplexní měření kvality ovzduší neabsolvovali, v tomhle rozsahu je to poprvé. Neděláme to jenom pro to samotné měření, ale samozřejmě s těmi výsledky chceme dál pracovat," uvedla náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).
