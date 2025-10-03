https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-jablonci-nad-nisou-budou-vedci-zjistovat-co-lide-dychaji-zaroven-zmeri-hluk
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Jablonci nad Nisou budou vědci zjišťovat, co lidé dýchají, zároveň změří hluk

3.10.2025 11:16 | JABLONEC NAD NISOU (ČTK)
Pohled na Jablonec nad Jizerou v ochranném pásmu KRNAPu
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz
Na pěti místech v Jablonci nad Nisou budou vědci ze státního zdravotního ústavu zjišťovat, jaký vzduch obyvatelé druhého největšího města v Libereckém kraji dýchají. Souběžně pracovníci Krajské hygienické stanice v Liberci změří v centru hluk. Měření se uskuteční od 20. do 23. října, uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.
 
V posledních letech jde v Libereckém kraji o šesté měření kvality ovzduší. "Data, která tímto způsobem získáme, nám pomohou lépe pochopit aktuální situaci a ukážou nám, zda se pozitivně projevují opatření, jež jako Liberecký kraj dlouhodobě podporujeme. Jedním z těchto kroků je výměna starých kotlů, které patří mezi hlavní zdroje znečištění, za moderní a šetrnější technologie. I proto jsem rád, že pokračuje projekt kotlíkových dotací,"doplnil náměstek hejtmana Jiří Klápště (Spolu).

Základem studie je podle Balašové 24hodinové měření kvality ovzduší na pěti místech ve městě. Zvolena byla tak, aby výsledky bylo možné použít i pro ostatní podobná místa. Měřit se bude u Základní školy Pod Vodárnou, u Mateřské školy Palackého, na Paseckém náměstí, na parkovišti v Tržní ulici a u Základní školy Pasířská. Podobně se v minulých letech měřilo v Turnově, Mimoni, Liberci nebo České Lípě.

"Zároveň s měřením ovzduší provedeme za účelem zjištění zátěže z dopravy měření hluku. Cílem je objektivizovat stávající hlukovou situaci v území vzhledem k nárůstu dopravy v posledních letech. Standardní součástí tohoto měření je i sčítání dopravy, které bude zpřesňujícím podkladem k vyhodnocení imisní situace tam, kde doprava představuje dominantní zdroj znečištění ovzduší," dodala ředitelka krajské hygienické stanice Jana Loosová.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
