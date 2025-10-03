V Jablonci nad Nisou budou vědci zjišťovat, co lidé dýchají, zároveň změří hluk
Základem studie je podle Balašové 24hodinové měření kvality ovzduší na pěti místech ve městě. Zvolena byla tak, aby výsledky bylo možné použít i pro ostatní podobná místa. Měřit se bude u Základní školy Pod Vodárnou, u Mateřské školy Palackého, na Paseckém náměstí, na parkovišti v Tržní ulici a u Základní školy Pasířská. Podobně se v minulých letech měřilo v Turnově, Mimoni, Liberci nebo České Lípě.
"Zároveň s měřením ovzduší provedeme za účelem zjištění zátěže z dopravy měření hluku. Cílem je objektivizovat stávající hlukovou situaci v území vzhledem k nárůstu dopravy v posledních letech. Standardní součástí tohoto měření je i sčítání dopravy, které bude zpřesňujícím podkladem k vyhodnocení imisní situace tam, kde doprava představuje dominantní zdroj znečištění ovzduší," dodala ředitelka krajské hygienické stanice Jana Loosová.
