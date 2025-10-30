https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odsireni-elektraren-prineslo-navrat-obyvatel-ukazal-vyzkum
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Odsíření elektráren přineslo návrat obyvatel, ukázal výzkum

30.10.2025 01:32 | BRNO (ČTK)
Foto | R.D. --Rolf-Dresden / Wikimeda Commons
Odsíření elektráren v severních Čechách přineslo návrat obyvatel, ukázal výzkum. Podle jeho autorů tak masivní zlepšení kvality ovzduší může zásadně ovlivnit migrační chování lidí. Vyplývá to ze studie Štěpána Mikuly a Marioly Pytlikové z Národního institutu SYRI. O výsledcích studie, která vyšla v časopise European Economic Review, informoval mluvčí SYRI Filip Vrána.
 
Studie je podle autorů první kauzální analýzou na světě, která ukazuje, jak masivní zlepšení ovzduší může změnit migrační chování. Dosud totiž podle nich chyběly spolehlivé důkazy o tom, co se stane s migrací, když se kvalita ovzduší výrazně zlepší.

Případ severních Čech z 90. let minulého století byl podle autorů studie jedinečný. Díky povinnému odsíření elektráren rychle poklesly koncentrace oxidu siřičitého z extrémních hodnot na úroveň pod limity platné v Evropské unii a tolerované Světovou zdravotnickou organizací.

"Tento přírodní experiment umožnil izolovat vliv čistšího vzduchu na migraci nezávisle na ekonomických faktorech," uvedl Štěpán Mikula ze SYRI a Masarykovy univerzity.

Studie ukazuje, že odsíření elektráren v 90. letech migraci zásadně změnilo. Díky čistšímu ovzduší se ze zasažených regionů stěhovalo o čtvrtinu méně lidí než dříve, zatímco počet těch, kteří se rozhodli přistěhovat, vzrostl téměř o 80 procent. Severní Čechy, kdysi označované za "obětní zónu" těžkého průmyslu, se tak v 90. letech díky masivnímu zlepšení ovzduší staly znovu atraktivním místem pro život.

"Vysoce vzdělaní lidé reagovali na čistý vzduch nejvíce, což má zásadní význam pro budoucí rozvoj regionů. Vládní peněžní pobídky v době socialismu neměly žádný účinek, zatímco investice do škol, zdravotnictví a kultury pozitivní dopad zesilovaly," doplnila Mariola Pytliková, která se migrací dlouhodobě zabývá.

Na pěti místech v Jablonci nad Nisou mapují vědci ovzduší, na jednom i hluk
Hlášení obyvatel o výskytu zápachu ve městě v Otrokovicích ubylo
V Jablonci nad Nisou budou vědci zjišťovat, co lidé dýchají, zároveň změří hluk

