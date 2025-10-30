Odsíření elektráren přineslo návrat obyvatel, ukázal výzkum
Případ severních Čech z 90. let minulého století byl podle autorů studie jedinečný. Díky povinnému odsíření elektráren rychle poklesly koncentrace oxidu siřičitého z extrémních hodnot na úroveň pod limity platné v Evropské unii a tolerované Světovou zdravotnickou organizací.
"Tento přírodní experiment umožnil izolovat vliv čistšího vzduchu na migraci nezávisle na ekonomických faktorech," uvedl Štěpán Mikula ze SYRI a Masarykovy univerzity.
Studie ukazuje, že odsíření elektráren v 90. letech migraci zásadně změnilo. Díky čistšímu ovzduší se ze zasažených regionů stěhovalo o čtvrtinu méně lidí než dříve, zatímco počet těch, kteří se rozhodli přistěhovat, vzrostl téměř o 80 procent. Severní Čechy, kdysi označované za "obětní zónu" těžkého průmyslu, se tak v 90. letech díky masivnímu zlepšení ovzduší staly znovu atraktivním místem pro život.
"Vysoce vzdělaní lidé reagovali na čistý vzduch nejvíce, což má zásadní význam pro budoucí rozvoj regionů. Vládní peněžní pobídky v době socialismu neměly žádný účinek, zatímco investice do škol, zdravotnictví a kultury pozitivní dopad zesilovaly," doplnila Mariola Pytliková, která se migrací dlouhodobě zabývá.
