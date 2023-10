Hlasování o Strom roku vstoupilo do utajené fáze, na výběr je jich pět

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Manfred Ruckszio / Shutterstock.com Ilustrační foto

Hlasování v anketě o Strom roku vstoupilo do tajné fáze, v níž hlasující nevidí, kolik stromy dosud získaly hlasů. Do takzvaného superfinále postoupilo pět stromů z původních deseti finalistů. V předchozích letech se hlasovalo o všech finalistech. Předchozí titul Strom roku 2022 získala třísetletá hrušeň hnilička z Drásova na Příbramsku.Zájemci měli do 1. října na výběr z deseti kandidátů z šesti krajů, které porota vybírala z 83 návrhů. Nyní se do půlnoci 8. října na webové adrese www.stromroku.cz hlasuje o pěti z nich, které získaly nejvíce hlasů, uvedl za pořadatelskou Nadaci Partnerství David Kopecký.

Kromě lípy u Nepomyšle na Lounsku na pahorku, na němž kdysi stála šibenice, zůstal v soutěži i další národní strom, který je patronem uprchlíků a utlačovaných menšin, nebo borovice Krásná Pepina z povídky Bohumila Hrabala. Podle organizátorům svým rozevlátým vzhledem zaujme i mrákotínský strom vystupující v anketě pod názvem "Stojí hruška v širém poli". Divadelní lípu pak ocení milovníci historie. Stojí na základech přemyslovského paláce a svou mohutností dotváří hradní areál.

"Je úžasné sledovat, kolik energie věnují komunity podpoře svého stromu. Vnímám obrovský pocit sounáležitosti, který místním obyvatelům anketa už dvaadvacet let přináší. Možná se pohádají o politice, ale za svůj strom bojují společně," uvedla koordinátorka ankety Kateřina Bolečková z Nadace Partnerství. Vítěze pořadatelé oznámí ve druhé polovině října. Získá odborné ošetření a postoupí do mezinárodního klání o Evropský strom roku.

Titul Strom roku 2022 získala třísetletá hrušeň hnilička z Drásova na Příbramsku, která roste poblíž bývalé uranové šachty. Na druhém místě v ekologické anketě o nejsympatičtější dřevinu ČR skončil javor babyka z Ústí nad Orlicí, na třetím takzvaná sousedská hruška z Kralic nad Oslavou na Třebíčsku. V anketě hlasovalo zhruba 6500 lidí, kteří vybírali z finálových 12 stromů z osmi krajů. Pro vítězný strom jich hlasovalo téměř 2500.

