Hlavní vodní nádrž v Teheránu je v podstatě vyschlá, píše AFP

7.11.2025 11:39 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Teherán čelí riziku, že za dva týdny mu dojdou zásoby pitné vody, protože vinou rekordního sucha je hlavní vodní nádrž v íránské metropoli prakticky vyschlá. Před touto situací varoval podle agentury AFP státní tisk.
 
Teherán, který má více než deset milionů obyvatel, leží u úbočí pohoří Alborz. Léto v hlavním městě bývá horké a suché, na podzim občas zaprší a zimy mohou být kruté a přinést sněhové přeháňky.

Íránskou metropoli však letos sužuje sucho, jaké v zemi podle AFP nepamatují desítky let.

Jedna z pěti nádrží, které zásobují Teherán pitnou vodou, se nazývá Amír Kabír. V současnosti se v ní nachází "pouze 14 milionů metrů krychlových vody, což představuje pouze osm procent její kapacity", uvedla státní agentura IRNA. Toto množství vody umožňuje zásobovat hlavní město pitnou vodou jen po dobu kratší dvou týdnů, uvedla dále.

Před rokem v této nádrži bylo okolo 86 milionů metrů krychlových vody. Dramatický úbytek je způsobený "stoprocentním poklesem srážek" v Teheránu a okolí, píše AFP. Kolik vody se nachází v dalších čtyřech nádržích, IRNA neuvedla.

Obyvatelé hlavního města spotřebují za den zhruba tři miliony metrů krychlových vody, uvádí IRNA. Z důvodu úspor přerušila správa Teheránu v posledních dnech v několika částech města dodávky vody, informovala dále média. Stávalo se tak často i v létě.

"Situace s nedostatkem vody je daleko vážnější, než jak o ní dnes mluvíme," řekl íránský prezident Masúd Pezeškján. Vyzval proto občany, aby vodou neplýtvali.

