Hledaného ostravského klokana možná někdo ukradl, zabývá se tím i policie

Dvouletého klokana, který minulý týden zmizel ze svého výběhu z soukromé zoo v areálu Skalka family park v ostravské části Vřesina, mohl někdo ukrást. Myslí si to ředitelka parku Barbora Kalíšková. Krádež jako jednu z verzí prověřuje i policie.

"Nedokážeme si vysvětlit, jak se dostal ven. Je málo pravděpodobné, že by přeskočil oplocení vysoké téměř dva metry," řekla. Dodala, že při kontrole ve výběhu nenašli žádný otvor, kterým by zvíře mohlo utéct. Jako možnou variantu tak vidí i krádež. "Musel by to být někdo, kdo se u nás vyzná a areál zná. Zámky poškozeny nebyly," doplnila s tím, že klokan není nebezpečný a má rád kontakt s lidmi.

Mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková ČTK řekla, že policie se případem zabývá. Po klokanovi pátrá a zabývá se i verzí, že se šlo o krádež. "Prověřujeme všechny okolnosti," uvedla.

Klokan Dobby ze svého výběhu zmizel pravděpodobně v neděli 27. listopadu odpoledne či v noci na 28. listopadu. "Při ranní kontrole zvířat bylo pracovníky zjištěno, že jeden z klokanů ve výběhu chybí. Při kontrole ohrady nebylo zjištěno žádné poškození, které by bylo způsobeno cizí osobou," řekla mluvčí policie.

Dodala, že klokan je zhruba 60 centimetrů vysoký, starý dva roky, není agresivní, naopak je spíše plachý. "Žádáme veřejnost, která by se s klokanem setkala, aby se sama nepokoušela ho odchytit. Volejte, prosím, na tísňovou linku 158," řekla Michalíková.

