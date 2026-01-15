Hlinsko plánuje nový rybník, ochranáři se obávají o biotop Blatenského potoka
Pro výstavbu asi tříhektarového rybníku s hloubkou okolo šesti metrů má podle Krčila město dostatečné argumenty, které snad zástupce CHKO přesvědčí. Město připravuje stavební povolení. Když ho získá společně s dotací, do výstavby za více než 20 milionů korun se radnice pustí, dodal Krčil.
Stavbu rybníka řešila radnice už před více než 20 lety, ale záměr neuskutečnila. Pro ochranáře je to projekt, který může poškodit biotop Blatenského potoka i jeho okolí. "V místě, kde je plánovaný rybník, potok dostal přirozený charakter, žijí tam ryby. Pokud se tam udělá průtočný rybník, vzniknou migrační bariéry pro ryby. A protože rybník má být velký, zničí se poměrně dobrý biotop vlhkých olšových luhů a vlhkých pcháčových luhů s modráskem bahenním, což je evropsky chráněný druh," řekla Petra Doležalová ze Správy CHKO Žďárské vrchy.
Podle Doležalové by se spíš měly upnout síly na tři Ratajské rybníky, které už v lokalitě jsou a které jsou přírodní památkou a evropsky významnou lokalitou. Nejsou v dobrém stavu a potřebovaly by obnovit, uvedla. "Hráze jsou ve špatném technickém stavu, není to podle bezpečnostních norem, nemají bezpečnostní přelivy, jaké by měly mít," řekla Doležalová.
O rybníky, které mají v souhrnu přes 11 hektarů, se starají hlinečtí rybáři. Produkují tam odhadem 500 kilogramů ryb jednou za dva roky. Chovají tam kapry, štiky nebo líny. Na větší investice nemají peníze. Dotační podmínky státu nejsou příznivé, řekl hospodář Per Matyášek. "Standardní údržbu děláme, když projde velká voda, o hráze se staráme. Jsou provozuschopné. Rybníky jsou chovné a pravidelně je vypouštíme, tím dochází k přirozené údržbě dna. Na investice si musíme vydělat, to ochranáři nechápou," řekl Matyášek.
Rybáři jsou zastánci nového rybníka. Podle hospodáře je rybářství ochranou přírody stále víc omezované. "Když přišly předloni přívalové deště, hnala tam voda, že jsem autem nemohl dojet na Ratajské rybníky, šla mi voda přes kapotu. Blatenský potok je degradovaný meliorací, která tam proběhla v 70. letech. Tam byl krásný potok, který meandroval. Dnes je to narovnaný kanál, to není nic unikátního," řekl hospodář.
