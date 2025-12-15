https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hn-hladik-zrusil-stanovisko-mzp-k-ekologickemu-posudku-silnice-pres-cesky-raj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
HN: Hladík zrušil stanovisko MŽP k ekologickému posudku silnice přes Český ráj

15.12.2025 01:42 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL) zrušil a vrátil k novému posouzení závazné stanovisko ministerstva k nové silnici I/35 přes Český ráj. Vyšel tak vstříc jejím odpůrcům, napsal server Hospodářské noviny (HN). Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla zatím není jasné, co to bude pro stavbu znamenat a jaké budou další kroky. Hladíka po víkendu ve funkci vystřídá zástupce Motoristů v nové vládě s ANO a SPD.
 
Jde o stanovisko ministerstva k posudku vlivu stavby silnice od Turnova k Jičínu na životní prostředí (EIA). "Pan ministr zrušil závazné stanovisko EIA týkající se silnice I/35 Turnov-Úlibice a vrátil jej k novému posouzení, neboť v průběhu jednání rozkladové komise bylo poukázáno na řadu nedostatků vyplývajících ze znaleckých posudků," sdělila HN mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Veronika Krejčí.

"My zatím normálně projektujeme dál," uvedl Mátl. Proti ministrovu rozhodnutí existují opravné prostředky, nutně tedy neznamená, že by se kvůli němu musel posudek EIA dělat znovu, uvádí server.

Hladíka ke zrušení stanoviska v listopadu vyzvala koalice spolků SOS Český ráj. Odpůrci nové silnice I/35 k tomu doložili znalecký posudek, který zpochybňuje kvalitu a zákonnost posouzení vlivů plánované komunikace na životní prostředí. Podle SOS Český ráj stálo kladné stanovisko z roku 2021 na chybných podkladech. Nový posudek vypracovaný soudním znalcem Mojmírem Vlašínem podle koalice spolků ukázal, že dokumentace EIA pro trasu zamýšlené silnice pominula třetinu zákonem zvlášť chráněných druhů živočichů, které by utrpěly stavbou a provozem.

Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě přeložky, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov bude silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 24 miliard korun bez DPH, začít stavět by se mělo v letech 2028 až 2033.

Stavba rozdělená do čtyř úseků počítá s více než kilometrem tunelů. Odpůrci se obávají toho, že silnice cennou krajinu Českého ráje nenávratně poškodí. Podle ředitele Správy Liberec ŘSD Jana Wohlmutha ale silničáři hledají řešení, které co nejméně zasáhne do krajiny i života lidí, do přípravy stavby se zapojil krajinný architekt a také odborníci z České geologické služby.

Hladíka v čele MŽP v pondělí vystřídá předseda Motoristů Petr Macinka, kterého prezident Petr Pavel funkcí ministra pověří. Macinka bude zároveň i ministrem zahraničí. Do čela MŽP dříve Motoristé navrhli svého poslance Filipa Turka, do oficiální nominace ho ale ze zdravotních důvodů nezahrnuli. Pavel má navíc proti jeho jmenování výhrady.

