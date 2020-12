Hnutí DUHA a Greenpeace opouštějí Uhelnou komise. Po dnešním hlasování už jim členství nedává smysl

Svatá Prostoto 4.12.2020 17:38

Já chápu, že se jim nepodařilo prosadit svoji vizi a tak z Komise odešli. To mi přijde zcela ok a normální.



Ale ten pláč a nářek jak je těch min 15 dalších členů blbých a zpátečnických a jak jen oni jsou ti jasnozřiví hlasatelé jediné pravdy ... to mi přijde fakt trapné a celkem svědčí o tom, co jsou min lidsky zač.

