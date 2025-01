Hnutí Duha: Dokončení přehrady v Nových Heřminovech do roku 2032 je nereálné

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dokončení stavby přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku do roku 2032 je podle Hnutí Duha Jeseníky nereálné. Zdržení může podle ekologické organizace způsobit zejména stavba přeložky silnice a proces vyvlastňování. Se zpožděním počítá i vodohospodář z České zemědělské univerzity (ČZU) Ondřej Simon. Stavba má začít nejpozději v říjnu 2027, vyjde zhruba na devět miliard korun."Pokud bude dost peněz, tak dokončení přehrady vidím reálné za jednu až dvě dekády, ale bude to nejspíš obdobné jako u jaderných elektráren, bude to později a za více peněz, než si nyní všichni myslíme," řekl vodohospodář Simon.

Ivo Dokoupil z jesenického hnutí ČTK řekl, že je nereálné, aby stavba vodního díla byla dokončena do roku 2032. Očekává, že bude trvat mnoho let nebo desetiletí.

Dokoupil se domnívá, že se stavba protáhne kvůli výkupům pozemků a vyvlastňování. Ministerstvo plánuje majitele pozemků oslovit s kupní smlouvou na přelomu ledna a února, pokud se nedohodnou, přistoupí k vyvlastnění, což by trvalo zhruba rok. "Nemají povolení ke stavbě silnice, bez silnice nelze stavět přehradu. Jaký bude harmonogram stavby, pokud někdo z účastníků soudně napadne platné uzemní povolení?" podotkl Dokoupil.

Naopak Tomáš Hrdinka z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka žádné administrativní ani právní zpoždění neočekává. "Napadají mě nějaké geologické problémy, ale ty by v rámci přípravných prací neměly nastat. Práce také může časově zkomplikovat povodeň v průběhu výstavby," řekl.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes zveřejnil plán stavby, podle kterého by první napouštění nádrže mělo být v roce 2032. "Nejsou procesy, které by bylo možné urychlit, ale budeme se snažit minimalizovat problémy, které by mohly být se stavbou spojeny," řekl Výborný.

Duha považuje za vhodnější řešení suchou nádrž a nadále bude usilovat o komplexní protipovodňovou ochranu, chce se zasadit o to, aby protipovodňové kompetence přešly ze státního podniku na obce. Podle Dokoupila by jiná opatření byla účinnější a méně zatížila životní prostředí. Do procesu povolování přehrady hnutí už zasahovat nebude, plánuje ale podávat připomínky ve stavebním řízení, pokud to uzná za nutné.

Hrdinka namítá, že nádrž je nejúčinnější opatření při zvládání povodní na povodí. "Soubor odlišných protipovodňových opatření by umenšil stoletou povodeň maximálně o deset procent, a nikoliv o 90 procent, jako ve variantě s nádrží," uvedl.

S tím souhlasí i Simon, dodal ale, že zcela zabránit povodňovým škodám přehrada nedokáže. "Při pětisetleté povodni bude její ochranný účinek překonán. Nejvíce pomůže v Zátoru, výrazně v části Krnova, málo v Opavě a jen lehce sníží kulminaci v Ostravě," řekl. Odborníci se shodli na tom, že vedle nádrže musí fungovat i další protipovodňová opatření.

Výborný dříve řekl, že kdyby už přehrada fungovala, ochránila by Krnov a Opavu před loňskou povodní a škody by tam byly výrazně menší.

