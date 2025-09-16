Povodí Odry požádalo o vydání stavebního povolení na přehradu v N. Heřminovech
Ředitel Povodí Odry Petr Birklen uvedl, že ještě v příštím roce dořeší majetkoprávní vypořádání s majiteli nemovitostí dotčených stavbou. S většinou z nich se státní podnik dohodl. K vyvlastnění museli přistoupit jen u jednoho. Stavební povolení by mělo nabýt právní moci ve druhém pololetí příštího roku.
"Výběr zhotovitele, včetně podpisu smlouvy, bude ukončen do poloviny roku 2027," řekl ředitel. Dodal, že v roce 2028 začnou hlavní stavební práce, které potrvají do roku 2032. Pak začne zkušební provoz s předpokladem uvedení přehrady do trvalého provozu a jejího napojení na vodohospodářskou soustavu povodí Odry v roce 2033.
Proti už dříve vydanému územnímu rozhodnutí podala žalobu organizace Děti Země. Krajský soud v Ostravě ji před časem zamítl. Ekologičtí aktivisté se proti rozhodnutí neodvolali. Birklen dodal, že s nimi jednal. "Většinu jejich připomínek jsme schopni vyřešit," řekl.
Náklady na samotnou přehradu se pohybují okolo čtyř miliard korun. Další sedm miliard korun budou stát další související projekty jako přeložka silnice či další protipovodňová opatření na řece Opavě až ke Krnovu. Vše by mělo být dokončeno v roce 2033 společně s hlavní přehradou.
Loňská povodeň v Nových Heřminovech si vyžádala demolici 20 domů. Z toho osmi rodinných. Starostka Michaela Hermanová (Občané pro rozvoj obce) řekla, že se s povodím a ministrem Výborným dohodli i na kompenzačních opatřeních pro obec. Ta se budou týkat protipovodňové ochrany samotných Nových Heřminov, ale i dalšího rozvoje obce.
"Projekt přehrady vnímáme i jako příležitost pro další rozvoj obce. Důležité je získat pozemky pro novou výstavbu," řekla. Parcely by podle ní měly být určeny nejen těm, kdo v Heřminovech o domov přišli. Starostka chce do obce přilákat i nové obyvatele. Podle Výborného stát v okolí vlastní přes 40 hektarů pozemků, které je připraven na obec bezplatně převést.
Přehrada na řece Opavě má ochránit před povodněmi například Zátor, Opavu či Krnov. O její stavbě se uvažuje dlouho. První projekt na přehradu vznikl v roce 1923. Intenzivně se o přehradě hovoří od ničivých povodní v roce 1997. O stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Ministr Výborný už dříve odklady označil za chybu státu. Úřady podle něj mohly rozhodovat rychleji. Stát podle něj selhal i v tom, že vytvořil prostředí, ve kterém se aktivisté a případně i předchozí představitelé obce Nové Heřminovy mohli odvolávat a stavbu oddalovat.
Nyní také uvedl, že podle analýzy loňských povodní by přehrada, pokud by už stála, výrazně zmírnila následky. Například v Krnově by v době kulminace hladiny byl průtok okolo 60 procent nižší, v Opavě pak okolo 30 procent.
