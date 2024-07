Hnutí Duha zahájilo poznávací exkurze do divoké přírody v České republice

Foto | Jaromír Bláha / Hnutí DUHA

Lidé se do konce letních prázdnin mohou účastnit naučných exkurzí, které organizuje již po pětadvacáté ekologické Hnutí Duha. Již přihlášené účastníky čeká například výprava do Národního parku České Švýcarsko, který se vyrovnává s následky velkého požáru před dvěma lety. Nebo se vydají do rezervace Jizerskohorských bučin, divokých bukových lesů, které se před třemi lety staly první a prozatím jedinou přírodní památkou UNESCO v Česku.Další exkurze se zaměří na křivoklátské hvozdy, které se mají stát jádrem nového českého národního parku. Připraveny jsou také tradiční výpravy divokou Šumavou a do sousedního německého Národního parku Bavorský les.

"Pro mne exkurze vždy byly jakýmsi iniciačním zážitkem místní divoké přírody, který můžeme zprostředkovat našim účastníkům. Ať už člověk třeba na Šumavu nebo do Českého Švýcarska přijíždí poprvé, nebo ta místa naopak dobře zná, několikadenní setkání se zkušeným průvodcem, který má ke zdejší přírodě silnou osobní vazbu, může být nedocenitelným zdrojem nového poznání," uvedl koordinátor exkurzí Martin Voráč.

Podle něj i protřelí turisté a znalci daných míst je najednou mohou spatřit novýma očima. "Myslím si, že naši účastníci po exkurzi mnohem lépe ví, proč má smysl divokou přírodu vlastně chránit a vážit si jí," dodal.

Exkurze pod záštitou Hnutí Duha jsou určeny všem, kteří se zajímají o to, jak se vyvíjí příroda, chtějí poznat středoevropskou divočinu na vlastní oči a kůži a porozumět tomu, v čem je její hodnota. Například na šumavských exkurzích se účastníci mohou přesvědčit, zda se místní horská smrčina po napadení kůrovcem sama obnovuje. V Národním parku České Švýcarsko se zase dozví více o lesním požáru v národním parku a lépe porozumí tomu, jak se s jeho následky vyrovná divoká příroda.

Výpravy jsou buď čtyřdenní, třídenní, víkendové nebo jednodenní a vždy pod vedením odborného průvodce. Podrobné informace ke konkrétním exkurzím a možnost se přihlásit najdou lidé na webových stránkách hnutí. Aktuálně jsou k dispozici poslední volná místa na srpnovou Velkou exkurzi napříč Národními parky Šumava a Bavorský les a na Velkou putovní exkurzi napříč Národním parkem Bavorský les.

Hnutí Duha je česká environmentální nevládní organizace, která byla založena v roce 1989. Je českým členem největší mezinárodní federace ekologických organizací Friends of the Earth.

