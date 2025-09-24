https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/holice-postavi-ve-sbernem-dvore-halu-pro-re-use-centrum
Holice postaví ve sběrném dvoře halu pro re-use centrum

24.9.2025 19:03 | HOLICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Město Holice na Pardubicku zřídí re-use centrum, pro které postaví ve sběrném dvoře novou halu. Na zřízení centra dá radnice čtyři miliony korun. ČTK to řekl starosta Ondřej Výborný (PRO Holice). Do re-use center mohou lidé nosit nepotřebné funkční věci, které poslouží ještě někoho jinému.
 
"Začínáme soutěžit firmu, náklady odhadujeme kolem čtyř milionů korun, dotaci dostaneme ve výši 50 procent. Postavíme úplně novou halu, myslím si, že to bude funkční záležitost, dost lidí se po tom táže," řekl Výborný.

Pravidla re-use centra budou Holice vytvářet později. Jiná zařízení v kraji z bezpečnostních a hygienických důvodů nepřijímají například čalouněný nábytek, zvířecí pelíšky nebo elektroniku nad 24 voltů. "Detailní provozní řád ještě nemáme. Určitě se inspirujeme v jiných městech. Chceme, aby to byla služba, která dává logiku, bylo to ekologické, aby to nebylo administrativně náročné," řekl Výborný.

V Holicích patrně budou vybírat za věci drobné poplatky. Peníze se dají používat například na ekologickou výchovu na školách nebo na údržbu městské zeleně, dodal Výborný.

Re-use centra má více měst v kraji. V Pardubicích vybírají od lidí, kteří si věci berou, dobrovolné příspěvky. Za první rok provozu to bylo celkem 60.000 korun. V Ústí nad Orlicí si věci lidé berou zadarmo. Město na centrum vyčlenilo jednu místnost.

"Lidé tam dávají, co nechtějí, většinou se jedná o knihy, nádobí, občas to je kolo, lyže. Zkrátka to, co je lidem líto vyhodit. Věci jsou zadarmo, abychom se nemuseli zabývat evidencí a financemi," řekl jednatel městské společnosti Tepvos Václav Knejp. Podle něj by výnos nebyl vysoký.

