Holice postaví ve sběrném dvoře halu pro re-use centrum
Pravidla re-use centra budou Holice vytvářet později. Jiná zařízení v kraji z bezpečnostních a hygienických důvodů nepřijímají například čalouněný nábytek, zvířecí pelíšky nebo elektroniku nad 24 voltů. "Detailní provozní řád ještě nemáme. Určitě se inspirujeme v jiných městech. Chceme, aby to byla služba, která dává logiku, bylo to ekologické, aby to nebylo administrativně náročné," řekl Výborný.
V Holicích patrně budou vybírat za věci drobné poplatky. Peníze se dají používat například na ekologickou výchovu na školách nebo na údržbu městské zeleně, dodal Výborný.
Re-use centra má více měst v kraji. V Pardubicích vybírají od lidí, kteří si věci berou, dobrovolné příspěvky. Za první rok provozu to bylo celkem 60.000 korun. V Ústí nad Orlicí si věci lidé berou zadarmo. Město na centrum vyčlenilo jednu místnost.
"Lidé tam dávají, co nechtějí, většinou se jedná o knihy, nádobí, občas to je kolo, lyže. Zkrátka to, co je lidem líto vyhodit. Věci jsou zadarmo, abychom se nemuseli zabývat evidencí a financemi," řekl jednatel městské společnosti Tepvos Václav Knejp. Podle něj by výnos nebyl vysoký.
