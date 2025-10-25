Hradec Králové otevřel třetí re-use bazar, nabízí oděvy, textil a věci pro děti
První bazar město otevřelo v roce 2023 v Kotěrově ulici, loni v listopadu vznikl druhý v nedaleké Divišově ulici. Bazary provozuje odpadová společnost Hradecké služby, což je společný podnik města a firmy Marius Pedersen.
Otevírací doba všech tří provozoven je shodná. Lidé do nich mohou přijít v pondělí, ve středu a v pátek od 13:00 do 17:00 a v sobotu od 08:00 do 12:00.
Systém re-use provozují Hradecké služby od léta 2020. Funguje ve všech čtyřech městských sběrných dvorech. "Cílem je snižování skládkovaných odpadů. Spolu s dalšími opatřeními se nám podařilo v posledních třech letech 2021 až 2024 snížit množství skládkovaných odpadů o 18 procent na 14 500 tun," uvedl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.
Loni Hradecké služby v re-use projektu zdvojnásobily utrženou částku na dosud nejvyšších 775 000 korun. Letos již výtěžek přesáhl jeden milion korun. Protože cena prodávaných věcí je nejčastěji v desetikorunách, dostalo se podle radnice zpět mezi lidi k opětovnému využití několik desítek tisíc různých věcí, které by jinak skončily na skládce nebo v recyklaci.
Peníze z prodaných věcí v bazarech a z re-use pointů jdou Technickým službám Hradec Králové na péči o městskou zeleň a Městským lesům Hradec Králové na výsadbu lesa. Odevzdané knihy využívá například hradecká vazební věznice.
