Hradec Králové otevřel třetí re-use bazar, nabízí oděvy, textil a věci pro děti

25.10.2025 17:02 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Hradec Králové otevřel třetí re-use bazar s použitými věcmi, které by jinak skončily na skládce nebo v recyklaci. Obchod na Gočárově třídě je zaměřený na oděvy, textil, hračky a vybavení pro děti. Dosud byly ve městě dva re-use bazary, jeden zaměřený na různé použité věci, druhý na elektrospotřebiče a nábytek. Princip spočívá v tom, že nepotřebné funkční věci, které lidé nosí do sběrných dvorů nebo přímo do bazaru, získají za zlomek ceny další zájemci.
 
Zřízením třetího re-use bazaru radnice reagovala na rostoucí zájem lidí o využívání použitých věcí. "Je to významná pomoc pro nízkopříjmové skupiny obyvatel," uvedl náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti). V prostorách nově otevřeného bazaru v minulosti sídlila cukrárna Burgas nebo městské informační centrum. Bazar je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou.

První bazar město otevřelo v roce 2023 v Kotěrově ulici, loni v listopadu vznikl druhý v nedaleké Divišově ulici. Bazary provozuje odpadová společnost Hradecké služby, což je společný podnik města a firmy Marius Pedersen.

Otevírací doba všech tří provozoven je shodná. Lidé do nich mohou přijít v pondělí, ve středu a v pátek od 13:00 do 17:00 a v sobotu od 08:00 do 12:00.

Systém re-use provozují Hradecké služby od léta 2020. Funguje ve všech čtyřech městských sběrných dvorech. "Cílem je snižování skládkovaných odpadů. Spolu s dalšími opatřeními se nám podařilo v posledních třech letech 2021 až 2024 snížit množství skládkovaných odpadů o 18 procent na 14 500 tun," uvedl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

Loni Hradecké služby v re-use projektu zdvojnásobily utrženou částku na dosud nejvyšších 775 000 korun. Letos již výtěžek přesáhl jeden milion korun. Protože cena prodávaných věcí je nejčastěji v desetikorunách, dostalo se podle radnice zpět mezi lidi k opětovnému využití několik desítek tisíc různých věcí, které by jinak skončily na skládce nebo v recyklaci.

Peníze z prodaných věcí v bazarech a z re-use pointů jdou Technickým službám Hradec Králové na péči o městskou zeleň a Městským lesům Hradec Králové na výsadbu lesa. Odevzdané knihy využívá například hradecká vazební věznice.

