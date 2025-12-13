Valašské Meziříčí otevře re-use centrum, lidé tam mohou odložit i vyzvednout věci
Centrum bude otevřené v úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 a v sobotu od 08:00 do 11:00. "Naší snahou je nejen myslet ekonomicky, sociálně a environmentálně, ale hlavně dát věcem nový smysl. To, co už se nám doma nehodí nebo jen zabírá místo, ale přitom je to pořád funkční, může ještě posloužit a udělat radost někomu jinému," uvedl Nachtmann.
Obyvatelé města mohou věci v centru odevzdat i vyzvednout zdarma. "Pracovníci TS Valašské Meziříčí pak budou pouze dohlížet na to, aby zde lidé odevzdávali věci v dobrém stavu a jejich výdej probíhal taktéž bez problémů," uvedl Nachtmann.
Do re-use centra budou moci lidé odevzdávat například drobný nábytek, kuchyňské nádobí a potřeby, pracovní nářadí, sportovní potřeby, kancelářské potřeby, hračky, knihy a časopisy či umělecké předměty. Nepatří tam elektrospotřebiče a elektromateriál, čalouněný nábytek, matrace a koberce, textil, oblečení a obuv, kosmetika či potraviny. Při příjmu a výdeji se obyvatelé prokážou občanským průkazem s trvalým bydlištěm na území města.
Ve Zlínském kraji jsou re-use centra například v Otrokovicích a Slavičíně na Zlínsku.
reklama