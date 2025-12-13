https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/valasske-mezirici-otevre-re-use-centrum-lide-tam-mohou-odlozit-i-vyzvednout-veci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Valašské Meziříčí otevře re-use centrum, lidé tam mohou odložit i vyzvednout věci

13.12.2025 17:59 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (ČTK)
Valašské Meziříčí na Vsetínsku otevře re-use centrum. Lidé tam budou moci odložit věci, které již nechtějí, ale jsou stále funkční a někdo je může dále využívat. Centrum se otevře 6. ledna v prostorách sběrného dvora v ulici M. Alše, sdělil ČTK mluvčí radnice Jakub Mikuš.
 
"Už delší dobu jsme uvažovali o možnosti zřídit u nás ve městě re-use centrum, které by sloužilo opětovnému využití například staršího nábytku, kuchyňského nádobí, pracovního nářadí nebo třeba hraček, dětských kočárků a dalších potřeb pro domácnost," uvedl místostarosta Petr Nachtmann (ODS).

Centrum bude otevřené v úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 a v sobotu od 08:00 do 11:00. "Naší snahou je nejen myslet ekonomicky, sociálně a environmentálně, ale hlavně dát věcem nový smysl. To, co už se nám doma nehodí nebo jen zabírá místo, ale přitom je to pořád funkční, může ještě posloužit a udělat radost někomu jinému," uvedl Nachtmann.

Obyvatelé města mohou věci v centru odevzdat i vyzvednout zdarma. "Pracovníci TS Valašské Meziříčí pak budou pouze dohlížet na to, aby zde lidé odevzdávali věci v dobrém stavu a jejich výdej probíhal taktéž bez problémů," uvedl Nachtmann.

Do re-use centra budou moci lidé odevzdávat například drobný nábytek, kuchyňské nádobí a potřeby, pracovní nářadí, sportovní potřeby, kancelářské potřeby, hračky, knihy a časopisy či umělecké předměty. Nepatří tam elektrospotřebiče a elektromateriál, čalouněný nábytek, matrace a koberce, textil, oblečení a obuv, kosmetika či potraviny. Při příjmu a výdeji se obyvatelé prokážou občanským průkazem s trvalým bydlištěm na území města.

Ve Zlínském kraji jsou re-use centra například v Otrokovicích a Slavičíně na Zlínsku.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
