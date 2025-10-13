https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-na-podporu-recyklace-textilu-muze-jit-80-milionu-korun-ve-forme-dotaci
MŽP: Na podporu recyklace textilu může jít 80 milionů korun ve formě dotací

13.10.2025 16:53 (ČTK)
Podpořit recyklaci textilu a textilního odpadu z domácností má nová dotační výzva ministerstva životního prostředí. Program s rozpočtem 80 milionů korun má stabilizovat zpracovatelský systém, rozšířit jeho kapacity a přispět k tomu, aby co nejvíce použitého textilu bylo dále využito namísto skládkování. O dotaci mohou žádat zpracovatelé textilu prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.
 
"Provozní podporu cílíme na zpracovatele, kteří mají se zpracováním textilu již zkušenosti, proto požadujeme, aby tuto činnost provozovali alespoň od ledna 2023 a aby současně v roce 2023 zpracovali minimálně 100 tun textilu a recyklovali ho s účinností nejméně 50 procent," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman. O příspěvek ve výši dvě koruny za kilogram recyklovaného textilu mohou žádat zpracovatelé, kteří zajišťují jeho primární recyklaci a předávají materiál k dalšímu využití.

Podpora má pomoci překlenout období do zavedení systému rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR), který v budoucnu přenese část odpovědnosti a nákladů na firmy uvádějící textil na trh.

"Na evropské úrovni byl schválen systém EPR pro textil, který bude muset Česká republika v tomto volebním období zavést. Protože je trh s recyklací textilu nyní nestabilní a někteří zpracovatelé v zemích bez tohoto systému končí, zavádíme dočasnou podporu," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Ta má pomoci udržet a rozvíjet české recyklační kapacity, dokud nezačne EPR plně fungovat.

V Česku vzniká podle odhadů resortu kolem 60 000 tun textilního odpadu ročně, z toho asi pětina končí na skládkách. Přestože po celé republice funguje zhruba 10 000 sběrných míst, kapacity zpracovatelských zařízení zůstávají omezené. V zemi působí sedm až osm firem, které zvládnou ročně zpracovat přibližně 40 000 tun textilu. Recyklaci mnohdy komplikuje složitost materiálových směsí.

Dotace mají podle ministerstva i širší environmentální cíl. "Naší prioritou je, aby textil nekončil na skládkách, ale dostal druhou šanci, a to ideálně recyklací. Systém rozšířené odpovědnosti je cesta k udržitelnějším materiálům, nižším nákladům pro obce i domácnosti a především k méně odpadu," sdělil Hladík. Než EPR začne fungovat, je podle něj nutné stabilizovat a podpořit stávající recyklační síť.

Žadatelé budou moci podat jednu žádost ročně s uvedením plánovaného objemu zrecyklovaného materiálu. "Čím větší množství, tím vyšší provozní podporu žadatel získá. Maximální míra podpory bude omezena limitem veřejné podpory de minimis. Žádost na další rok pak půjde podat až po vypořádání předchozí podpory," doplnil Valdman.

