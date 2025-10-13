MŽP: Na podporu recyklace textilu může jít 80 milionů korun ve formě dotací
Podpora má pomoci překlenout období do zavedení systému rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR), který v budoucnu přenese část odpovědnosti a nákladů na firmy uvádějící textil na trh.
"Na evropské úrovni byl schválen systém EPR pro textil, který bude muset Česká republika v tomto volebním období zavést. Protože je trh s recyklací textilu nyní nestabilní a někteří zpracovatelé v zemích bez tohoto systému končí, zavádíme dočasnou podporu," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Ta má pomoci udržet a rozvíjet české recyklační kapacity, dokud nezačne EPR plně fungovat.
V Česku vzniká podle odhadů resortu kolem 60 000 tun textilního odpadu ročně, z toho asi pětina končí na skládkách. Přestože po celé republice funguje zhruba 10 000 sběrných míst, kapacity zpracovatelských zařízení zůstávají omezené. V zemi působí sedm až osm firem, které zvládnou ročně zpracovat přibližně 40 000 tun textilu. Recyklaci mnohdy komplikuje složitost materiálových směsí.
Dotace mají podle ministerstva i širší environmentální cíl. "Naší prioritou je, aby textil nekončil na skládkách, ale dostal druhou šanci, a to ideálně recyklací. Systém rozšířené odpovědnosti je cesta k udržitelnějším materiálům, nižším nákladům pro obce i domácnosti a především k méně odpadu," sdělil Hladík. Než EPR začne fungovat, je podle něj nutné stabilizovat a podpořit stávající recyklační síť.
Žadatelé budou moci podat jednu žádost ročně s uvedením plánovaného objemu zrecyklovaného materiálu. "Čím větší množství, tím vyšší provozní podporu žadatel získá. Maximální míra podpory bude omezena limitem veřejné podpory de minimis. Žádost na další rok pak půjde podat až po vypořádání předchozí podpory," doplnil Valdman.
