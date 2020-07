Horník z Tanzanie prodal dva drahokamy a rázem se stal milionářem

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | greyloch / greyloch / Flickr.com Tanzanit je jeden z nejvzácnějších drahokamů na planetě a podle tanzanských geologů se jeho zásoby do dvaceti let zcela vyčerpají. Modrý kámen má z různých stran různá zbarvení s odlesky zelené, červené nebo fialové. Na ilustračním obrázku je prsten s tímto vzácným kamenem

Horník z Tanzanie se stal doslova přes noc milionářem, když objevil zatím dva největší známé tanzanity, drahokamy, které se vyskytují jen na území této země na východoafrickém pobřeží a používají se k výrobě šperků. Z prodeje surových drahokamů, které váží dohromady 15 kilogramů, šťastný nálezce Saniniu Laizer utržil 3,4 miliony dolarů (asi 81 milionů korun), píše server BBC.

"Zítra bude velká párty," řekl redaktorům Laizer, který má čtyři ženy a více než 30 dětí. Novopečenému milionáři po telefonu pogratuloval i samotný tanzanský prezident John Magufuli, podle kterého nález dokládá bohatství země. Když se Magufuli v roce 2015 ujímal prezidentského úřadu, sliboval, že bude usilovat o zvýšení příjmů plynoucí vládě právě z těžebního sektoru. Soukromí horníci, mezi něž patří i Laizer, musejí mít k hledačství tanzanitu státní licenci, i přesto ale dochází k nelegální těžbě.

Tanzanit, jež proslavila společnost Tiffany & Co, je jeden z nejvzácnějších drahokamů na planetě a podle tanzanských geologů se jeho zásoby do dvaceti let zcela vyčerpají, uvádí BBC. Modrý kámen má z různých stran různá zbarvení s odlesky zelené, červené nebo fialové. Jeho hodnota záleží kromě čistoty právě i na barvě. Až doposud vážil nejtěžší nalezený surový drahokam 3,3 kilogramy.

Laizer plánuje žít stejně jako doposud a nadále chovat krávy. V blízkosti svého bydliště v oblasti Manyara chce ale zbudovat obchodní centrum a školu, protože mnoho chudých dětí v jeho okolí nemá nyní přístup ke vzdělání.

