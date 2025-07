Horská chata Libín u Prachatic dnes po 17 letech hostí turisty

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Horská chata na kopci Libín nedaleko Prachatic se dnes po 17 letech otevřela veřejnosti. Spolu se zdejší rozhlednou se má stát turistickým centrem nejen pro Prachatice a okolí, ale i pro Jihočeský kraj, řekli při slavnostním otevření zástupci města a kraje. Konat se tu mají také svatby, firemní večírky, koncerty a jiné kulturní akce. Na otevření se přišlo podívat několik stovek lidí.V okolí chaty zbývá upravit ještě některé plochy. "Musíme ještě vymyslet, jaký povrch za chatou bude, zatím ho necháme zarůst trávou, aby se zpevnil, možná bude i nějaké zastřešení. Na druhé straně jsme nevhodné objekty zbourali na základovou desku a jsou připravené pro případ, aby tady mohly vzniknout nové ubytovací kapacity. V chatě je jen deset lůžek, které bude částečně využívat personál," řekl ČTK starosta Jan Bauer (ODS). Město koupilo chatu v roce 2019 za 8,6 milionu Kč.

Půdorys původního objektu chaty se zachoval. Restaurace je ze dřeva, maximálně prosklená, aby měli návštěvníci dobrý výhled do okolí. Uvnitř je 46 míst, na venkovní terase dalších 50. Stavbaři vybudovali 30 míst pro parkování. Součástí rekonstrukce, která začala loni v květnu, bylo vybudování čistírny odpadních vod a vrty pro tepelné čerpadlo. Náklady byly 26 milionů korun s DPH, město obdrželo dotaci sedm milionů korun z krajského investičního fondu.

"Není to jen o jedné chatě, o sedmi milionech, je to o koncepci toho, jak Jihočeský kraj vidíme a kam ho chceme posouvat. Proto jsme to podpořili z krajského investičního fondu, který jsme zřídili proto, abychom každý rok vzali 250 milionů korun a rozdělili na různé projekty různě velkým obcím,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Chatu s restaurací provozuje David Černý, kterého vybrali radní z výběrového řízení. "Po dobu letních prázdnin budeme mít otevřeno od 11:00 do 17:00 až 18:00 hodin, podle toho, jak tu budou lidi. A po skončení letní sezony od čtvrtka do neděle. Po dohodě s městem i o různých státních svátcích. Přes sezonu chceme vařit tři až čtyři kvalitní jídla, plus polévka, párek, klobása. Mimo sezonu bychom chtěli dělat o víkendu větší gastronomii, to znamená tematickou, třeba zvěřinové hody, svatomartinskou husu apod,“ řekl Černý.

Mají už domluvené svatby a firemní večírky. Koncert tento rok neplánují. "Musíme se s objektem nejdříve sžít, protože dnes je první den provozu, takže první měsíce budou o tom, že si objekt musíme přizpůsobit k obrazu svému tak, aby mohl co nejlépe sloužit k účelu, ke kterému byl postaven,“ dodal Černý.

Na podzim plánuje město zahájit opravy rozhledny. "Budeme dělat novou fasádu, okna, dveře, vstup, turniket. Některé části schodiště se budou opravovat. V okolí budou prolézačky, různé konstrukce pro děti. Část roku bude zavřená, nikoli však v turistické sezoně, převážná část projektu by měla být hotová příští rok v létě,“ řekl Bauer. Investice bude deset milionů Kč, z toho 8,5 milionu bude z evropských peněz, zbytek uhradí město.

Na kopec Libín budou směřovat nové cyklistické traily, tedy terénní trasy pro rekreační i sportovní cyklisty. Letos začalo města budovat prvních 25 kilometrů. Projekt s názvem Traily Prachatice-Libín zahrnuje deset různých tras o celkové délce asi 44,5 kilometru. Město by je vybudovalo ve čtyřech etapách, odhad celkových nákladů je 17,6 milionu Kč bez DPH. "Měly by navazovat na stávajících asi deset kilometrů tras, které máme v okolí Prachatic a opravdu možná už v příštím roce by se celý tento areál mohl chovat jako komplexní turistický produkt jako zajímavost nejenom města Prachatice, ale celého Jihočeského kraje ,“ řekl Bauer.

