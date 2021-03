Hrabošů na polích na Lounsku ubylo,letos jich však možná bude víc

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hrabošů na polích na Lounsku díky mrazům ubylo, část z nich však zachránil sníh, kvůli kterému mrazy nepronikly hlouběji pod zem. Podle Tomáše Jonáše, předsedy představenstva zemědělského družstva Peruc, jich letos může být daleko víc. Řekl to ČTK.

"V roce 2020 v předjaří to bylo daleko lepší, protože výskyt hrabošů byl v normálním stavu a rozmnožení přišlo až na konci dubna," uvedl Jonáš. "V dnešních dnech, kdy se podíváme na pole, je ten výskyt vyšší," doplnil. Prognózy pro letošní rok podle něj příliš slibně nevypadají, hraboši ale mohou ještě onemocnět, případně by mohly pomoct deště.

Loni přišli někteří zemědělci na severu Čech až o 80 procent úrody, Peruc eviduje třicetiprocentnní ztrátu. Družstvo hospodaří na 1855 hektarech a pěstuje například pšenici, jarní ječmen či řepku. O tom, že by se kvůli hrabošům a předešlým suchým rokům uchýlili zemědělci pouze k chovu, Jonáš neuvažuje. "My chov máme také, máme ve výkrmu býky, zbytek prasat, ale bohužel živočišnou výrobu decimují ceny, které nám platí odběratelé," řekl předseda.

S ohledem na úrodu ohroženou přemnoženými hraboši Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zemědělcům povolil plošné použití přípravku na hubení těchto zvířat. Než ho ale zemědělci stihli použít, zakázala to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), a to včetně aplikace do nor kvůli výskytu chráněného ptactva. Jonáš uvedl, že část polí se v této oblasti nacházela. Zemědělec proto AOPK požádal o náhradu škod ve výši deseti milionů korun.

Peruc s jarními prácemi teprve začíná, čeká na lepší počasí. "Je předjaří, takže aktivita je zatím nízká. Udělalo se regenerační přihnojení, to jsme využili jarní mrazíky, které byly minulý týden. Teď je v podstatě na polích ještě klid a čekáme, až jaro propukne naplno a pustí nás do práce," řekl Jonáš. Dodal, že díky zimě bohaté na srážky se doplnila spodní voda.

