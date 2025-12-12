https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-tretim-kole-programu-zeme-ii-vybralo-mze-75-projektu-rozdeli-jim-1-25-mld.kc
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V třetím kole programu Země II vybralo MZe 75 projektů, rozdělí jim 1,25 miliardy korun

12.12.2025 08:28 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V třetím kole programu Země II vybralo ministerstvo zemědělství (MZe) 75 výzkumných projektů, na které rozdělí celkem 1,25 miliardy korun. Projekty se zaměřují například na snižování emisí skleníkových plynů, využití dronů nebo prevenci chorob u rostlin a zvířat. V minulém kole úřad mezi 21 projektů rozdělil přibližně 240 milionů korun.
 
Peníze úřad dá třeba také na projekty, které se zabývají efektivním hospodařením s vodou či moderními technologiemi v zelinářství a chmelařství.

"V případě, že nastane rozpočtové provizorium, je dle zákona lhůta pro podpis smluv o poskytnutí podpory stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne nabytí zákona o státním rozpočtu. Realizaci projektu je přitom možné zahájit ode dne uvedeného ve schváleném návrhu projektu, nejdříve 1. ledna 2026," sdělilo MZe na webu. O možnosti rozpočtového provizoria hovoří politici v souvislosti se střídáním vlád po letošních sněmovních volbách.

O podporu v programu Země II mohou žádat vysoké školy, výzkumné organizace nebo firmy. Na program je mezi lety 2024 a 2032 vyčleněno zhruba 9,2 miliardy korun, z toho 8,1 miliardy korun ze státního rozpočtu.

Pražská EVVOluce

