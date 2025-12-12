V třetím kole programu Země II vybralo MZe 75 projektů, rozdělí jim 1,25 miliardy korun
12.12.2025 08:28 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
"V případě, že nastane rozpočtové provizorium, je dle zákona lhůta pro podpis smluv o poskytnutí podpory stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne nabytí zákona o státním rozpočtu. Realizaci projektu je přitom možné zahájit ode dne uvedeného ve schváleném návrhu projektu, nejdříve 1. ledna 2026," sdělilo MZe na webu. O možnosti rozpočtového provizoria hovoří politici v souvislosti se střídáním vlád po letošních sněmovních volbách.
O podporu v programu Země II mohou žádat vysoké školy, výzkumné organizace nebo firmy. Na program je mezi lety 2024 a 2032 vyčleněno zhruba 9,2 miliardy korun, z toho 8,1 miliardy korun ze státního rozpočtu.
