Výborný: Zemědělci nesmí být svázáni zbytečnými nařízeními a kontrolami
Inovacím v zemědělství ale podle něj musí odpovídat i dostatečně silný unijní rozpočet a silná samostatná zemědělská politika. Pro Česko je důležité, aby byly v návrhu příštího sedmiletého rozpočtu EU zohledněny stávající české priority, jako je koheze či právě zemědělská politika. Stejně jako řada dalších proto Česká republika navrhla, aby byly tyto dvě oblasti v rozpočtu odděleny, což v nynějším návrhu není.
"S ostatními ministry zemědělství se shodujeme, že je důležité, aby společná zemědělská politika byla co nejsilnější a aby zemědělská témata nebyla rozvrstvena do dalších kapitol či dalších politik," uvedl Výborný. Rozpočet EU by podle něj měl být dostatečně robustní, aby zajistil, že "evropské zemědělství bude udržitelné a bude konkurenceschopné, nejenom v rámci Evropy, ale také v rámci celého světa."
Evropská komise zveřejnila první návrh nového sedmiletého rozpočtu od roku 2028 v objemu 1,8 bilionu eur (43,8 bilionu Kč) letos v červenci. Představila v něm několik zásadních změn s tím, že chce, aby byl mnohem pružnější. Sedmiletý rozpočet zahrnuje všechny základní výdaje EU, od dotací zemědělcům přes kohezní fondy na podporu méně rozvinutých regionů, ale i budování dopravní infrastruktury či pomoc rozvojovým zemím.
Návrh ihned zkritizoval Evropský parlament. Poslanci se postavili zejména proti "národním plánům", což byl nápad komise sloučit finanční prostředky pro zemědělce a regiony (které tvoří zhruba polovinu celkového rozpočtu EU) do jednotných fondů spravovaných 27 vládami bloku. Jde o změnu proti současnému systému, kde hrály klíčovou roli při nakládání s financováním regiony.
Europoslanci hrozili dokonce odmítnutím celého takzvaného víceletého finančního rámce (VFR) na roky 2028 až 2034, Evropská komise proto nakonec přišla s několika ústupky. Europoslanci to ocenili, nicméně jde podle nich pouze o začátek dlouhého náročného vyjednávání. První konkrétnější obrysy nového sedmiletého rozpočtu EU budou mít na stole i unijní prezidenti a premiéři na prosincovém summitu, který začíná příští týden ve čtvrtek.
Anyr11.12.2025 12:31
Proto by měla platit jednoduchá rovnice: minimum byrokracie pro všechny výměnou za přísné postihy při nedodržení pravidel, předpisů a zákonů.
Jaroslav Řezáč11.12.2025 14:25 Reaguje na Anyr
Sorry zemědělství je hra na dotační lůzry a teď chtějí ze sebe dělat něco jiného?
Financování malých zemědělců je otřesný.
Jaroslav Řezáč11.12.2025 14:19
Jan Šimůnek11.12.2025 14:45
Tak by to mělo být, Jinak je celá realita dotací o tom, že negramotní a totálně zkorumpovaní úředníci nařizují zemědělcům, co mají dělat. Což je současný stav a je to stav naprosto neúnosný.
Slavomil Vinkler11.12.2025 15:10 Reaguje na Jan Šimůnek
Jan Šimůnek11.12.2025 18:42
A i pak se šlo hlavně cestou vzdělávání. Rakousko "pirátsky" vydalo spousty zemědělských i řemeslnických a technických příruček (za současných zákonů o autorských právech by to bylo nemožné) a šířilo je buď levně nebo zcela zdarma mezi pracující vrstvy.