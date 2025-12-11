https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyborny-zemedelci-nesmi-byt-svazani-zbytecnymi-narizenimi-a-kontrolami
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Výborný: Zemědělci nesmí být svázáni zbytečnými nařízeními a kontrolami

11.12.2025 10:59 | BRUSEL (ČTK)
Diskuse: 6
Zdroj | Depositphotos
Zemědělci by neměli být omezováni zbytečnými nařízeními a neměli by podléhat množství kontrol. Před dnešním jednáním s kolegy z dalších zemí EU to v Bruselu uvedl odcházející ministr zemědělství Marek Výborný. Česko podle něj prosazuje zejména dvě témata, jedním je zjednodušování předpisů a snižování zátěže na farmáře, druhým pak dostatečně silná zemědělská politika, která figuruje samostatně v unijním rozpočtu.
 
Podle Výborného je třeba do budoucna zajistit, aby zemědělci měli co nejjednodušší formu podnikání. Zbytečná nařízení a velký počet kontrol totiž sektor ovlivňují výrazně negativně, upozornil. "Jakékoliv zjednodušování má naši jednoznačnou podporu, stejně tak jako podporujeme i další téma, kterým jsou inovace," dodal český ministr.

Inovacím v zemědělství ale podle něj musí odpovídat i dostatečně silný unijní rozpočet a silná samostatná zemědělská politika. Pro Česko je důležité, aby byly v návrhu příštího sedmiletého rozpočtu EU zohledněny stávající české priority, jako je koheze či právě zemědělská politika. Stejně jako řada dalších proto Česká republika navrhla, aby byly tyto dvě oblasti v rozpočtu odděleny, což v nynějším návrhu není.

"S ostatními ministry zemědělství se shodujeme, že je důležité, aby společná zemědělská politika byla co nejsilnější a aby zemědělská témata nebyla rozvrstvena do dalších kapitol či dalších politik," uvedl Výborný. Rozpočet EU by podle něj měl být dostatečně robustní, aby zajistil, že "evropské zemědělství bude udržitelné a bude konkurenceschopné, nejenom v rámci Evropy, ale také v rámci celého světa."

Evropská komise zveřejnila první návrh nového sedmiletého rozpočtu od roku 2028 v objemu 1,8 bilionu eur (43,8 bilionu Kč) letos v červenci. Představila v něm několik zásadních změn s tím, že chce, aby byl mnohem pružnější. Sedmiletý rozpočet zahrnuje všechny základní výdaje EU, od dotací zemědělcům přes kohezní fondy na podporu méně rozvinutých regionů, ale i budování dopravní infrastruktury či pomoc rozvojovým zemím.

Návrh ihned zkritizoval Evropský parlament. Poslanci se postavili zejména proti "národním plánům", což byl nápad komise sloučit finanční prostředky pro zemědělce a regiony (které tvoří zhruba polovinu celkového rozpočtu EU) do jednotných fondů spravovaných 27 vládami bloku. Jde o změnu proti současnému systému, kde hrály klíčovou roli při nakládání s financováním regiony.

Europoslanci hrozili dokonce odmítnutím celého takzvaného víceletého finančního rámce (VFR) na roky 2028 až 2034, Evropská komise proto nakonec přišla s několika ústupky. Europoslanci to ocenili, nicméně jde podle nich pouze o začátek dlouhého náročného vyjednávání. První konkrétnější obrysy nového sedmiletého rozpočtu EU budou mít na stole i unijní prezidenti a premiéři na prosincovém summitu, který začíná příští týden ve čtvrtek.

Online diskuse

Všechny komentáře (6)
Anyr

Anyr

11.12.2025 12:31
Osobně jsem pro to, aby zemědělci nebyli zatíženi zbytečnou administrativou a nekonečnými kontrolami. Na druhou stranu ale považuji za nutné, aby v případě porušení zákonů či předpisů byly postihy opravdu přísné. Zemědělství je významně financováno z veřejných peněz, přímo ovlivňuje krajinu, půdu, ekosystémy a také kvalitu potravin, které všichni jíme.
Proto by měla platit jednoduchá rovnice: minimum byrokracie pro všechny výměnou za přísné postihy při nedodržení pravidel, předpisů a zákonů.
Jaroslav Řezáč

11.12.2025 14:25 Reaguje na Anyr
to je právě to, co není možné. Na to, aby bylo možné něco postihnout, musíte mít data a teda byrokracii.
Sorry zemědělství je hra na dotační lůzry a teď chtějí ze sebe dělat něco jiného?
Financování malých zemědělců je otřesný.
Jaroslav Řezáč

11.12.2025 14:19
to si vážně myslí, že jim někdo dá dotace na ksicht a můžou si s tím dělat co chtějí?
Jan Šimůnek

11.12.2025 14:45
to Jaroslav Řezáč 11.12.2025 14:19
Tak by to mělo být, Jinak je celá realita dotací o tom, že negramotní a totálně zkorumpovaní úředníci nařizují zemědělcům, co mají dělat. Což je současný stav a je to stav naprosto neúnosný.
SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 15:10 Reaguje na Jan Šimůnek
No jen tak pro oživení, v minulosti (KUK) taky Marie, Josef či ministerstvo orby nařizovali.
Jan Šimůnek

11.12.2025 18:42
To byla trochu jiná situace, tehdy byli negramotní ti rolníci (než se začaly projevovat mariatereziánské reformy, vč. povinné školní docházky).

A i pak se šlo hlavně cestou vzdělávání. Rakousko "pirátsky" vydalo spousty zemědělských i řemeslnických a technických příruček (za současných zákonů o autorských právech by to bylo nemožné) a šířilo je buď levně nebo zcela zdarma mezi pracující vrstvy.
