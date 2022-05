Hradec Králové pomůže partnerskému městu Černihiv s obnovením dodávek vody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stotisícový Hradec Králové zaplatí partnerskému městu Černihiv ponorné čerpadlo. Pomůže tak s obnovením dodávek vody ve válkou poničeném ukrajinském městě. Peníze jsou ze sbírky na obnovu Černihivu, informovali zástupci hradecké radnice. Dosud se podařilo vybrat více než 300 000 korun. Hradec zaslal Černihivu na nákup čerpadla 4000 euro (asi 104 000 Kč).

"Část peněz bude nyní převedena na černihivskou městskou vodovodní společnost na speciální ponorné čerpadlo," uvedla mluvčí radnice Kateřina Šmídová.

Sbírku na obnovu Černihivu byla založena v březnu s tím, že peníze bude možné použít, jakmile bude navázán kontakt mezi oběma městy. Dlouho se to nedařilo, proto peníze zamíří na Ukrajinu až nyní.

"S naším partnerským městem jsme se snažili spojit od začátku válečného konfliktu, bohužel se nám nepodařilo domluvit se na konkrétních formách pomoci," uvedl královéhradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Díky sociálním sítím se hradecké radnici postupně podařilo udělat si představu, jak to v Černihivu vypadá a jaká pomoc je potřeba.

"Dozvěděli jsme se tak, že ve městě je ve velkém poničena vodovodní infrastruktura, proto jsme se zkusili obrátit na černihivskou vodovodní společnost, což je de facto městská organizace. S nimi se nám podařilo navázat kontakt a zjistit, co by jim mohlo pomoc. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli zaslat do Černihivu 4000 euro na nákup ponorného čerpadla LOWARA Z616 13-L6W, které si společnost sama vybrala," uvedl Hrabálek.

Finance byly na účet černihivské vodovodní společnosti převedeny během dneška, nákup zařízení by se měl uskutečnit v následujících dnech, uvedla hradecká radnice.

Společnost Vodovody a kanalizace (VAK) Hradec Králové na účet veřejné sbírky pro Černihiv přispěla částkou 100.000 korun. Přes 99 procent akcií VAK Hradec Králové vlastní obce v čele s Hradcem Králové.

Sbírka je prozatím vyhlášená do konce roku 2024. Zbývající finance z ní plánuje město zaslat také na přímou rekonstrukci infrastruktury ve školství nebo hasičům či zdravotníkům. Číslo transparentního účtu je 8999998/0100, stav účtu je možné sledovat na webu.

Vedle této pomoci město Hradec Králové vyčlenilo dva miliony korun na pomoc pro ukrajinské uprchlíky, první milion zaslalo na účet Charity ČR. Finance z druhého milionu byly použity například na vybavení ubytovny pro ukrajinské uprchlíky nebo z něj byly financovány obědy a pomůcky ukrajinským dětem v hradeckých základních a mateřských školách. Město také zajistilo ubytovací kapacity pro uprchlíky a poskytuje jim jízdné MHD zdarma.

Ruská invaze na Ukrajinu začala z několika směrů ve čtvrtek 24. února časně ráno. Ruské síly napadly Ukrajinu také z Běloruska. Černihiv, který měl před válkou asi 300 000 obyvatel, je od běloruské hranice vzdálené asi 50 kilometrů. Řadu dní bylo město ostřelováno, byla poničena infrastruktura i obytné čtvrti.

reklama