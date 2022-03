Hradec Králové rozšíří síť cyklostezek v lesích o důležitý úsek k lesnímu hřbitovu

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | manfredrichtig / Pixabay Rekreační účel lesů je nepopiratelný, radnice ho tedy kultivuje. Ilustrační snímek.

Hradec Králové chce letos v městských lesích rozšířit síť cyklostezek o důležitý úsek mezi vstupem do lesů u Zděné boudy a lesním hřbitovem. Dosud trasu musejí cyklisté a bruslaři zdolat s velkou opatrností po úzké silnici společně s auty a autobusy městské hromadné dopravy. Cyklostezka o délce 800 metrů a šířce tři metry by měla přijít na zhruba osm milionů korun bez DPH. ČTK to řekl náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS)

Městské lesy na jihovýchodním okraji Hradce Králové mají rozlohu 3800 hektarů a slouží hlavně k rekreaci obyvatel. Ročně je navštíví skoro milion lidí.

Vybudováním několik let chystané cyklostezky k lesnímu hřbitovu zároveň vznikne v městských lesích ucelený desetikilometrový asfaltový okruh pouze pro cyklisty, bruslaře či jezdce na kolečkových lyžích. Okruh začíná u Zděné boudy a vede k lesnímu hřbitovu a dále cestami Hradečnice a Písečnice, kolem Stříbrného rybníku a střelnice zpět ke Zděné boudě.

Radnice předpokládá, že na jaře vypíše výběrové řízení na stavební firmu. Dílo by mělo být hotové do konce roku. Na stavbu by město chtělo získat dotaci ze Státního fondu dopravní struktury.

Při rekreaci v lesích lidé kromě okruhu pro bruslaře a cyklisty mohou navštívit pohádkové stezky, přírodní posilovnu či rytířské hradiště. Ve dvou oborách mohou lidé vidět divoká zvířata. Lesy spravuje městská společnost Městské lesy Hradec Králové.

