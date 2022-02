Hradecký kraj nepodá žalobu proti výjimce pro opatovickou elektrárnu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr1888 / Petr1888 / Wikimedia Commons Krajský úřad v Jihlavě, kam byla věc delegována kvůli možnému střetu zájmů, vydal výjimku pro oxidy dusíku a rtuť loni v srpnu, Královéhradecký kraj se proti ní odvolal. Ministerstvo životního prostředí ale rozhodnutí Krajského úřadu Jihlava potvrdilo, a je tak pravomocné.

Královéhradecký kraj nepodá správní žalobu proti výjimce z emisních limitů pro elektrárnu v Opatovicích nad Labem na Pardubicku. Rozhodli o tom krajští zastupitelé, kteří akceptovali rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Odvolání Královéhradeckého kraje proti rozhodnutí ve věci výjimky pro Elektrárnu Opatovice neuspělo.

"Tímto tato záležitost pro nás končí. Královéhradecký kraj se odvolal proti délce výjimky pro opatovickou elektrárnu. Udělal tak maximum pro dosažení co nejekologičtějšího řešení," řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Rada kraje podle něj projednala další postup a již nehodlá proti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ani proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí o odvolání činit další kroky.

Krajský úřad v Jihlavě, kam byla věc delegována kvůli možnému střetu zájmů, vydal výjimku pro oxidy dusíku a rtuť loni v srpnu, Královéhradecký kraj se proti ní odvolal. Ministerstvo životního prostředí ale rozhodnutí Krajského úřadu Jihlava potvrdilo, a je tak pravomocné. Jedinou cestou, jak by bylo možné rozhodnutí zvrátit, by tak byla správní žaloba.

Královéhradeckému kraji vadilo, že povolené lhůty pro přechod na modernější a účinnější technologie jsou příliš dlouhé. V rozhodnutí jihlavského krajského úřadu jsou výjimky pro oxidy dusíku snížené u dvou kotlů na čtyři roky, u dalších dvou na šest a u posledních dvou kotlů to má být osm let, zatímco původně elektrárna počítala u všech šesti kotlů s osmi lety. U rtuti je stanovena výjimka pro dva kotle na čtyři roky a pro čtyři kotle na šest let, původně to bylo pro všechny kotle šest let. Královéhradecký kraj požaduje, aby elektrárna co nejdříve přešla z uhlí na zemní plyn nebo dřív splnila závěry o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovací zdroje.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a přilehlých obcí, celkem jde asi o 63.000 domácností a stovky nemocnic, škol a podniků. Vyrábí rovněž elektřinu. Patří do Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který ovládá miliardář Daniel Křetínský.

Obdobnou výjimku z emisních limitů ministerstvo potvrdilo také elektrárně ve Chvaleticích. Správní žalobou rozhodnutí napadly ekologické organizace Hnutí Duha, Greenpeace a místní spolek Zelená pro Pardubicko.

Obě elektrárny v minulosti podstoupily modernizaci za miliardy korun. Aby dosáhly požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musely by investovat další vysoké částky, což je podle nich neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěly proto na šest až osm let zachovat dosavadní limity.

