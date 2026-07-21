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Hrozbou pro minerální vodu není jen oteplování, ale i věčné chemikálie

21.7.2026 08:22 (ČTK)
Minerální voda
Minerální voda
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Foto | NOBUHIRO ASADA / Shutterstock
Mezi zásadní rizika, která ohrožují zdroje vody v Evropě, patří nejen oteplování, ale i znečištění, upozorňují evropští producenti minerálních a přírodních vod. Stále větší pozornost se soustřeďuje na takzvané věčné chemikálie, které se v přírodě hromadí a nerozkládají. Podle prezidenta Evropské asociace minerálních vod (NMWE) a majitele skupiny Mattoni 1873 Alessandra Pasqualeho proto asociace tlačí na zákaz používání těchto látek, řekl ČTK.
 
Látky označované PFAS a někdy i "věčné chemikálie" jsou skupinou syntetických chemických sloučenin, které obsahují fluor. Do této skupiny patří i kyselina trifluoroctová (TFA). Podle ekologické organizace Arnika se takzvané věčné chemikálie používají ve spotřebním zboží za účelem zvýšení odolnosti vůči vodě, mastnotě a skvrnám. Běžně se vyskytují třeba v nepromokavém oblečení a v obalech na potraviny, v nádobí s nepřilnavým povrchem a hasicích pěnách.

"Tyto látky se v přírodě hromadí, protože se nerozkládají. PFAS jsou někdy označované jako věčné chemikálie. Současná věda nemá prakticky využitelnou technologii, která by dokázala odstranit tyto látky ze životního prostředí. Proto se NMWE připojila k řadě nevládních organizací a velmi aktivně podporujeme zákaz látek, které způsobují tento druh znečištění," uvedl Pasquale.

Podle něj se primárně problém dotýká povrchových vod, kde se tyto těžko odbouratelné a zároveň zdraví nebezpečné látky vyskytují už prakticky v celé Evropě. Pramenité a minerální vody mají proti povrchovým vodám výhodu v tom, že voda, která stoupá k povrchu, se do podloží dostala před desítkami let a byla tak ještě bez chemikálií. Do budoucna by se ale PFAS mohly dostat i do podzemních vod, první výjimečné výskyty se už objevily, řekl Pasquale.

Kromě prosazování zákazu těchto látek ale podle prezidenta NMWE členové asociace provádějí své vlastní opatření k ochraně přírodních zdrojů vody. V NMWE pak úspěšné postupy sdílí i s dalšími členy. Jde například o zřizování ochranných pásem, zadržování vody a další aktivity, které zajišťují zdravý stav povodí a podzemních vod.

"Podporujeme také aktivity prospěšné přírodě, například ochranu biodiverzity. Všichni si uvědomujeme, že prodáváme nejpřírodnější produkt, jaký existuje. Voda se stáčí přesně v podobě, v jaké přichází z přírody. Naším největším bohatstvím je proto sama příroda a právě my ji musíme chránit jako první," zdůraznil Pasquale.

Mattoni 1873 se v Česku podílí na řadě projektů, které se zaměřují na ochranu a biodiverzitu v okolí lokalit, kde firma stáčí minerální vody. Například u Mnichova na Chebsku zřídila Mattoniho louku, kde zachovává původní luční vegetaci a ta zase poskytuje prostředí pro život hmyzu. Podél železniční trati z Kyselky do Vojkovic vzniká biokoridor, který má sloužit k ochraně užovky stromové, firma spolupracuje na projektech i s Chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les.

Společnost Mattoni v minulosti přijala principy cirkulární ekonomiky a chce, aby podnikání v nápojovém odvětví bylo dlouhodobě udržitelné, podporuje zavedení zálohování PET lahví v Česku. V roce 2021 firma začala mapovat svou uhlíkovou stopu a vytyčila si cíl dosáhnout uhlíkové neutrality. V evropské asociaci cílí na používání nejméně 50 procent recyklovaného PET v lahvích do roku 2030.

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