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Soud v Miláně nařídil vypnout vysoké pece v největší italské ocelárně

27.7.2026 20:32 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Odvolací soud v Miláně dnes nařídil největší italské ocelárně kvůli znečišťování azbestem a jemným polétavým prachem vypnout vysoké pece. Ocelárně Acciaierie d’Italia (ADI) z jihoitalského města Taranto nařizuje, aby tak učinila do 90 dnů od doručení rozsudku, informují agentury ANSA a Adnkronos. Pokud chce firma provoz obnovit, musí podle soudu odstranit zbývající azbest z vysokých pecí a snížit množství vypuštěných jemných polétavých prachů PM10 a PM2,5.
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Soud tak přijal požadavky formulované v odvolání, které podala skupina obyvatel Taranta. V rozsudku mimo jiné soudci poukázali na to, že v okolí ocelárny zdravotnické úřady zaznamenávají vetší počet úmrtí na nemoci, které mohou souviset s azbestem či jemným polétavým prachem, než v jiných oblastech. Soud naopak odmítl požadavek občanů, aby nařídil snížení emisí skleníkových plynů o 50 procent.

Soud rovněž poukázal na to, že vysoké pece nebyly desítky let výrazně modernizovány, což přispělo k současnému stavu. Soud proto odmítl požadavek firmy na prodloužení lhůt pro odstraněné azbestu. Dosavadní opatření firmy považuje soud za nedostatečná a neefektivní pro dosažení sníženého znečištění.

Ocelárna v Tarantu, která patřila k největším v Evropě a je stále největším takovým závodem v Itálii, se už mnoho let nachází v komplikované legislativní, provozní a ekonomické situaci. Firma je v nucené správě a vláda pro ni už několik let hledá strategického investora, protože z firmy odešla skupina ArcelorMittal. Ta, aby získala v italské firmě podíl, musela odprodat některé své závody včetně toho v Ostravě.

Závod v Tarantu čelí už mnoho let soudním sporům ohledně toho, že nedodržuje ekologické limity. Poprvé justice nařídila zastavit vysoké pece v roce 2012, aby zabránila nadměrnému znečištění. Vlády se pak několikrát snažily situaci sanovat a slibovaly například ochranu před trestním stíháním vysokým manažerům firmy.

Právě znečištění a jeho dopady na lidské zdraví kritizuje část obyvatel Taranta. Další obyvatelé se obávají ekonomických dopadů omezení či zastavení výroby v závodě, který patří k nejdůležitějším zaměstnavatelům v regionu.

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