Soud v Miláně nařídil vypnout vysoké pece v největší italské ocelárně
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Soud rovněž poukázal na to, že vysoké pece nebyly desítky let výrazně modernizovány, což přispělo k současnému stavu. Soud proto odmítl požadavek firmy na prodloužení lhůt pro odstraněné azbestu. Dosavadní opatření firmy považuje soud za nedostatečná a neefektivní pro dosažení sníženého znečištění.
Ocelárna v Tarantu, která patřila k největším v Evropě a je stále největším takovým závodem v Itálii, se už mnoho let nachází v komplikované legislativní, provozní a ekonomické situaci. Firma je v nucené správě a vláda pro ni už několik let hledá strategického investora, protože z firmy odešla skupina ArcelorMittal. Ta, aby získala v italské firmě podíl, musela odprodat některé své závody včetně toho v Ostravě.
Závod v Tarantu čelí už mnoho let soudním sporům ohledně toho, že nedodržuje ekologické limity. Poprvé justice nařídila zastavit vysoké pece v roce 2012, aby zabránila nadměrnému znečištění. Vlády se pak několikrát snažily situaci sanovat a slibovaly například ochranu před trestním stíháním vysokým manažerům firmy.
Právě znečištění a jeho dopady na lidské zdraví kritizuje část obyvatel Taranta. Další obyvatelé se obávají ekonomických dopadů omezení či zastavení výroby v závodě, který patří k nejdůležitějším zaměstnavatelům v regionu.
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