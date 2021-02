Hulín vysadí biokoridory a biocentra za více než osm milionů korun

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Ristina121 / Ristina121 / Good Free Photos Biocentrum je označení pro stanoviště nebo soubor stanovišť v krajině, která umožňují trvalou existenci živočišných a rostlinných společenstev. Biokoridor je přírodní pás spojující biocentra, který mezi nimi umožňuje organismům migrovat. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Město Hulín na Kroměřížsku vysadí letos biokoridory a biocentra za více než osm milionů korun. Náklady pokryje v plné výši dotace z ministerstva životního prostředí. Biocentrum je označení pro stanoviště nebo soubor stanovišť v krajině, která umožňují trvalou existenci živočišných a rostlinných společenstev. Biokoridor je přírodní pás spojující biocentra, který mezi nimi umožňuje organismům migrovat, sdělil Zdeněk Dvořák z hulínské radnice.

Podle starosty Romana Hozy (ODS) přikládá město projektům přátelským k přírodě dlouhodobě velký význam a je ochotné do nich investovat. "V tomto případě to ale nebude nutné, díky kvalitní přípravě jsme uspěli s žádostí o dotaci a ta pokryje veškeré náklady. Což je náš další dlouhodobý přístup. Snažíme se do Hulína přivést co nejvíce peněz z jiných zdrojů. Když se to daří, investiční možnosti města se významně zvyšují," uvedl Hoza.

S výsadbou biokoridorů a biocenter počítá radnice poblíž dálnice D55 na severním okraji města a podél dálnice D1 ve směru na Kroměříž. "Před železničním koridorem Břeclav - Přerov budou pokračovat směrem na Přerov až na konec katastru města. Na jeho konci budou podél vodoteče Němčický potok vysazeny dva biokoridory o výměře 2,85 hektaru," uvedl Dvořák. Další biokoridor o výměře 1,65 hektaru podle něj vznikne za remízkem u vodojemu za bývalým statkem.

Celková délka plánovaných biokoridorů bude 2,4 kilometru. "Podmínky dotace nás následně zavazují k tříleté péči o nově realizované biokoridory a biocentra," uvedl vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice Roman Dutkevič.

Už v roce 2017 nechal Hulín vysadit lesopark Nivky, příměstský les, který má podle zástupců radnice pomoci zmírnit zvýšenou prašnost a odclonit hluk od dálničních přivaděčů a mimoúrovňových křižovatek. Zároveň je místem pro odpočinek, zábavu a sportovní aktivity obyvatel. V Hulíně jich žije zhruba 6800.

reklama