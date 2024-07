Hydrogeologové ověřují kvalitu artéského vrtu v Kníničkách u Brněnské přehrady

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Artéský vrt v Kníničkách poblíž Brněnské přehrady by mohl od jara příštího roku sloužit jako zdroj pitné vody pro systém nouzového zásobování obyvatel Brna. Odborníci ze společnosti GEOtest tam nyní pracují na hydrogeologickém průzkumu, který kvantitu i kvalitu vrtu ověří. Pak vytvoří projekt úpravy vrtu a zahájí stavební práce na opravách šachty tak, aby z něj hasičské cisterny mohly nabírat vodu. ČTK to za zhotovitele řekl hydrogeolog společnosti GEOtest Jan Bartoň.Zdroj v Kníničkách je jediným vhodným artéským vrtem v Brně, jenž může sloužit jako záloha pro zásobování pitnou vodou. "Jedná se o starší vrt z 60. let, který sloužil jako zdroj pitné vody pro Kníničky, avšak od začátku 90. let není využíván. Voda je z hygienického hlediska nezávadná a může sloužit pro účely nouzového zásobování, tedy například v období sucha, války, teroristického útoku nebo při rekonstrukci vodovodních přivaděčů," uvedl Bartoň.

Součástí průzkumu je také třítýdenní čerpací zkouška. "Jejím účelem je zjistit, kolik vody může vrt dlouhodobě dodávat. Dělali jsme tam průzkum už v roce 2021 a zatím víme, že by měl být na poměry Brna i Jihomoravského kraje poměrně hodně vydatný," doplnil hydrogeolog.

Vrt by měl vydat přibližně 35 litrů vody za sekundu. Náměstek primátorky pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL) již dříve ČTK sdělil, že by mohl zajistit asi třetinu potřeby pro nouzové zásobování pitnou vodou pro 600.000 obyvatel Brna a okolí.

Práce na úpravě vrtu zhruba za 1,5 milionu korun potrvají do jara příštího roku. Následně bude nachystaný tak, aby jej mohli používat hasiči, což nyní není možné. "Dosud nebyl pořádně otestovaný, navíc je starší, takže bude nejspíš nutná jeho regenerace. Ve vrtu vznikly tzv. inkrustrace, které zhoršují možnosti využití vrtu. Součástí prací bude dodávka vhodného čerpadla, vyčištění vrtu a odstranění případných překážek nacházejících se vrtu," uvedl Bartoň.

Brno plánuje vybudovat další vrty, a to například v Brněnských Ivanovicích, v bývalých škrobárnách v areálu CTP nebo v areálu Tepláren. Nejvydatnější z plánovaných vrtů má být ten v areálu škrobáren, kde se počítá s vydatností 38 až 48 litrů za sekundu.

