IEA letos čeká rekordní růst kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Celosvětová kapacita pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v loňském roce vykázala rekordní přírůstek. Letos by se měla zvýšit ještě výrazněji, protože vlády se snaží využít příznivých dopadů energie z obnovitelných zdrojů na energetickou bezpečnost a životní prostředí. Uvedla to ve své zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Vloni se instalovaný výkon pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů podle IEA zvýšil o rekordních 295 gigawattů, a to navzdory problémům v dodavatelských řetězcích a rostoucím cenám surovin. V letošním roce pak organizace počítá s nárůstem o 320 gigawattů. To představuje výkon, který by dokázal pokrýt téměř celou poptávku po elektřině v Německu, upozornila IEA.

"Vývoj na energetickém trhu v posledních měsících, a to zejména v Evropě, opět prokazuje zásadní roli obnovitelných zdrojů při posilování energetické bezpečnosti," uvedl šéf IEA Fatih Birol. "Omezení byrokracie, rychlejší vydávání povolení a poskytovaní správných pobídek pro rychlejší zavádění výroby energie z obnovitelných zdrojů patří mezi nejdůležitější kroky, kterými vlády mohou řešit dnešní problémy v oblasti energetické bezpečnosti a energetického trhu a zároveň zachovat možnost dosažení mezinárodních klimatických cílů," dodal.

Evropská unie letos v reakci na ruský útok na Ukrajinu zintenzivnila snahu o snížení závislosti na energetických dodávkách z Ruska. "Dodatečné kapacity (pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů) vytvořené v letošním a příštím roce by mohly výrazně snížit závislost Evropské unie na ruském plynu v elektrárenském sektoru," upozornila IEA

V loňském roce kapacita pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v EU vzrostla o 36 gigawattů. Přírůstek tak byl o téměř 30 procent vyšší než v předchozím roce.

