Globální tempo dekarbonizace musí pětinásobně zrychlit, uvádí PwC

Pavel Hanzl 29.10.2021 16:10

Máme to prostě těžký. Vědci říkají jasně, že globální otepení má razanci lidskou civilizaci i celý ekosystém Zeměkoule zničit. To je informace po 60. letech výzkumů vědců z celého světa, takže má jistotu asi stejnou, že Země je kulatá a obíhá kolem Slunce.



Tak mudrujte, co s tím.



Samozřejmě jsou vymyšleny postupy, jakým způsobem by se to dalo celé ještě zvrátit a to jsou tyhle dekarbonizační. Nic jiného lidé nevymysleli.



Tož mudrujte. Není v tom ani mrť žádné ideologie, je to celé čistě vědecky dokázaná pravda.

