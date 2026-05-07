Index: Stav českého životního prostředí si loni polepšil na desáté místo v EU

7.5.2026 10:12 (ČTK)
Stav českého životního prostředí si loni meziročně polepšil z devatenáctého na desáté místo v Evropské unii. Na přednější pozice se ČR posunula zejména díky snižování emisí oxidu uhličitého (CO2) či vyšší míře recyklace. Vyplývá to z analýzy Indexu prosperity a finančního zdraví, který je společným projektem portálu Evropa v datech, České spořitelny a Sociologického ústavu AV ČR. Od prvního ročníku v roce 2022 se ČR posunula o 13 příček, uvedli zástupci projektu.
 
Umístění země pravidelně zhoršuje nízký podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na energetickém mixu a znečištění ovzduší, se kterým se v roce 2024 pojilo 4715 úmrtí. Podíl OZE se sice od roku 2022 zvýšil ze 17,3 procenta na 19,2 procenta, přesto se ale v letošním ročníku Česko umístilo na dosud nejhorším 20. místě. Indikátor, který sleduje znečištění ovzduší, Česku přidělil 19. pozici. Oproti roku 2022 se v tuzemsku také zhoršila produkce odpadu na obyvatele, ve které Česko kleslo ze 14. na 19. místo. V recyklaci komunálního odpadu se ČR naopak zlepšila.

K letošnímu výsledku přispěl i meziroční pokles sucha v krajině. Podle analýzy je však spíše krátkodobý a kolísavý, protože v dlouhodobém výhledu zasahuje sucho českou krajinu čím dál více.

V posledních letech si také výrazně polepšila ve snižování ročních emisí CO2 na obyvatele. Zatímco v roce 2022 obsadila 25. příčku s 11,7 tuny, letos se dostala na 17. místo s 8,34 tuny. Dlouhodobě nejnižší emise CO2 na obyvatele má Česko v dopravě, kde se umístilo na třetím místě. "Pomáhá tomu i velmi robustní systém hromadné dopravy. Data Eurostatu říkají, že ji 19 procent Čechů používá každý den, což je druhá nejvyšší hodnota v EU," sdělil analytik Evropy v datech Adam Trunečka.

Na prvním místě se v pilíři Životní prostředí Indexu prosperity umístilo Švédsko, které tuto pozici drží od prvního ročníku. Poslední místa obsadily Řecko a Kypr.

Index prosperity a finančního zdraví v dlouhodobém horizontu měří a analyzuje prosperitu Česka a míru finančního zdraví jeho obyvatel a porovnává je s ostatními evropskými zeměmi. Prosperitu analyzuje na základě ukazatelů, ke kterým patří například zdraví populace, kvalita vzdělání či bezpečnost. Finanční zdraví Čechů analyzuje v šesti parametrech. Nechybí mezi nimi například krátkodobé a dlouhodobé finanční rezervy nebo zadluženost.

