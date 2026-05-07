Index: Stav českého životního prostředí si loni polepšil na desáté místo v EU
K letošnímu výsledku přispěl i meziroční pokles sucha v krajině. Podle analýzy je však spíše krátkodobý a kolísavý, protože v dlouhodobém výhledu zasahuje sucho českou krajinu čím dál více.
V posledních letech si také výrazně polepšila ve snižování ročních emisí CO2 na obyvatele. Zatímco v roce 2022 obsadila 25. příčku s 11,7 tuny, letos se dostala na 17. místo s 8,34 tuny. Dlouhodobě nejnižší emise CO2 na obyvatele má Česko v dopravě, kde se umístilo na třetím místě. "Pomáhá tomu i velmi robustní systém hromadné dopravy. Data Eurostatu říkají, že ji 19 procent Čechů používá každý den, což je druhá nejvyšší hodnota v EU," sdělil analytik Evropy v datech Adam Trunečka.
Na prvním místě se v pilíři Životní prostředí Indexu prosperity umístilo Švédsko, které tuto pozici drží od prvního ročníku. Poslední místa obsadily Řecko a Kypr.
Index prosperity a finančního zdraví v dlouhodobém horizontu měří a analyzuje prosperitu Česka a míru finančního zdraví jeho obyvatel a porovnává je s ostatními evropskými zeměmi. Prosperitu analyzuje na základě ukazatelů, ke kterým patří například zdraví populace, kvalita vzdělání či bezpečnost. Finanční zdraví Čechů analyzuje v šesti parametrech. Nechybí mezi nimi například krátkodobé a dlouhodobé finanční rezervy nebo zadluženost.
